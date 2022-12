Cantar es muy difícil, para hacerlo bien se necesita concentración y seguridad. Dos cosas que le han faltado a Sole Giménez esta semana. "Hoy estoy con la cabeza en otro sitio", decía. Se le notaba un poco nerviosa, intranquila. Y no era para menos. Su hermano, Juan Luis, había tenido un accidente. Están muy unidos, ya que además de ser familia han trabajado juntos durante muchos años, cuando formaron parte de Presuntos implicados. Hablamos de uno de los grupos más famosos del panorama musical español, un grupo mítico que ha conectado con distintas generaciones. Arrasaron en los 80, con temazos como 'Alma de blues', y en los 90 con el himno 'Cómo hemos cambiado'. Tras 22 en el grupo, Sole Giménez, la vocalista, decidió dejarlo, "por honestidad", dijo. Fue entonces cuando empezó su carrera en solitario.

Sole y sus dos hermanos

Juan Luis es el mayor de los tres hermanos, se lleva tres años con Sole, la mediana, y 14 años con José Manuel, el pequeño. Por eso, cuando Sole habla de este último dice que es casi como su hijo. La cantante estaba ensayando con Yoli Saa el tema 'Tenía tanto que darte', que popularizó Mai Meneses, pero cuando supo lo que le había ocurrido a su hermano. "Hoy por motivos personales estoy un poquito jodidilla", decía. "Justo antes de venir al ensayo me ha llamado mi hermano, que está de viaje bastante lejos, en Tailandia, que se había caído, se había roto una rodilla, el brazo, el hombro. Le tienen que cuidar para que no le dé un trombo, es muy complicado traerlo, porque se hincha todo". En el escenario se la veía agitada, sin despegar la mirada del teléfono móvil esperando noticias. "Yo no me sé la letra", le decía a su compañera. "No te preocupes, yo te ayudo en lo que necesites, Sole", le decía Yoli.