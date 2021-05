Sole Giménez: "Viene una generación de mujeres muy cañera"

La cantante ha presentado su último trabajo en el programa de RNE, Tarde lo que tarde. ¿Quién dijo eso de que segundas partes nunca fueron buenas?, así ha empezado la entrevista nuestro compañero Imanol Durán. Con la canción "Volver" de fondo, Soledad Giménez ha presentado su disco Mujeres de Música Vol.2. Un tema que interpreta junto a su hija Alba Engel y escrito por Carolina de Juan, Nina.

Un disco que contiene 10 nuevos temas: "Son mujeres compositoras y autoras. Llevo muchos años en la música y las mujeres parece que como cantantes estamos muy bien pero cuando somos autoras o compositoras somos más desconocidas. Había que hacer el ejercicio pedagógico de cantarlas, de nombrarlas".

¿Qué hay detrás del disco?

Hay mucho trabajo, riesgo y, sobre todo, admiración por todas estas mujeres: "Estoy hablando de mujeres que han hecho canciones como "Bésame mucho" o "Muñequita linda". Mujeres muy importantes para la música. No ha sido fácil la selección. He tardado un año. Llevo tiempo pensando en hacerlo. Ya manejaba canciones como "Alma mía", "Honrar la vida" y la pandemia me dio el empujoncito para decir venga. Se cortó la gira y eso me dio más motivo para tener un repertorio hecho con mujeres. La gente disfruta mucho porque las conoce todas", ha asegurado la cantante.