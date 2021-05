¿Dónde empieza Imanol Arias y acaba Antonio Alcántara?

Esta noche en La 1 de Televisión Española se emite el último capítulo de la temporada de Cuéntame cómo pasó. Y nuestros compañeros de Tarde lo que tarde han estado con uno de sus protagonistas, Imanol Arias.

387 capítulos y 21 temporadas que dejan muchas cosas para recordar: "Los intérpretes no nos ponemos en la piel del personaje, más bien, nos acercamos a todas las experiencias que te propone el personaje en cuestión y las pasamos por el cerebro que tenemos los humanos. Cada parte del cuerpo se dedica a una cosa y utilizamos sobre todo a través del intestino, que es donde se fraguan, las emociones, las dudas, la posesión, todo está ahí".

Además, Imanol Arias nos ha desvelado algunos secretos de este último capítulo: "Cuando una temporada llega a cúlmenes en la ficción, uno tiene la sensación de que has terminado y como intérprete te quitas presión. Tengo nervios por los espectadores . Quiero verlo como espectador, tengo ideas, noticias, olfato, pero creo que hoy es el gran día del espectador en el que los intérpretes tenemos que dar las gracias. Hoy es día de despedirse de una temporada. Es una apertura de la visión de los personajes de los logros, de saber si mueren felices, viven felices, si los hijos les pueden acompañar, de ver si el país les decepciona, de todo eso ".

La televisión va muy rápido pero esta serie es, de lejos, la serie más longeva. Y ya sabemos que la temporada 22 va a arrancar en el año 93: "Es verdad que hay próxima temporada, sé la fecha, pero todos los años sabemos que se va a hacer una temporada que no sabemos cómo va a terminar" .

Una obra de teatro que le ha enseñadfo una nueva manera de ver el teatro, de adaptarse a esta nueva situación: "Yo hice 37 funciones que eran los 37 ensayos necesarios para estrenar una función . La función dura exactamente lo mismo pero suena distinta cada día. Es verdad que Carlos no estuvo en los ensayos pero creó un mundo. La gente sale de ver un concierto, porque las palabras adquieren una sonoridad preciosa".

Imanol Arias ha estado frente a los micrófonos de Radio Nacional pero desde el estudio de Barcelona por una razón muy sencilla. Y es él que es que el interpreta al coronel en: El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez y dirigida por Carlos Saura : " Ha sido un largo camino, desde el principio porque tuve que tomar el testigo de Juan Diego . El trabajo teatral a través de teletrabajo no se produce. Haces un paripé y luego tienes que hacerlo tú", ha confesado Imanol Arias.

Su proyecto junto a C.Tangana

Televisión, series, teatro y, ahora también, música. Imanol forma parte de uno de los discos del año: El madrileño de C.Tangana. Ha participado en el videoclip de la canción: "Cuando olvidaré" una interpretación alucinante: "Pucho es un hombre con una capacidad de trabajo y de creación...es como un músico de jazz con melodías latinas y pop. La productora ha hecho unos vídeos con una buenísima calidad. Es una reivindicación contra la leyenda negra de un tipo de folclore contra la dictadura", ha explicado el artista.

También, nos ha contado cómo surgió finalmente esta colaboración: "Alguien dijo que si pudiera conseguir a alguien como Imanol Arias. Cuando me lo propusieron yo sentí que había un flamenquín en mi historia. En mi vida está muy poco. Pero me ha dado a mí que en algunos personajes yo tengo un flamenquín una especie de reivindicador de los hombres que tenían el flamenco en una manera de vida.[...] Para mí ha sido una de las colaboraciones más gustosas que he tenido en mi vida".

Nosotros seguiremos disfrutando del Imanol actor, de Antonio Alcántara, del artista. Y de momento, esta noche, le veremos junto al resto del elenco de la familia más longeva de la televisión, a partir de las 22.00 h de la noche en La 1 de Televisión Española.