Dúos Increíbles se encamina a la gran final del próximo jueves. Una pareja ha tenido que abandonar el programa tras ser la menos votada por el público del plató. Antonio Carmona y Nia no continuarán. La formación siempre se ha entendido a la perfección sobre el escenario y, aunque por un momento Ana Belén y Agoney estuvieron muy cerca de ganarse la expulsión, finalmente, el dúo Carmonia no podrá llegar a la final. Parten ahora como favoritos Miguel Poveda y Antonio José, que sorprendieron a todos con su versión de La leyenda del tiempo (bailaor incluido), también dispuestos a pelear Sole Giménez y Yoly Saa.

Ana Belén y Agoney, a punto de no pasar a la final de Dúos increíbles

La canción que casi echa a Ana Belén y Agoney Ana Belén y Agoney se subieron al escenario con confianza para interpretar su versión de Lobo hombre en París, el clásico de La Unión . Ana Belén ya había cantado antes este tema, aunque para Agoney era su primera vez. " Aullar se me da bien ", dijo él después de interpretar la canción. Su actuación fue espectacular, como siempre, pero no consiguieron superar a ninguno de sus compañeros.

No es la primera vez que Ana Belén y Agoney se quedan en la cuerda floja de Dúos increíbles, pero la sorpresa en este caso ha sido mayúscula. Lobo hombre en París forma parte del repertorio de Ana Belén, pero la pareja ha tenido que luchar otra ronda más por pasar a la final del concurso, una noticia que ha dejado a todos atónitos. El nivel de la competición está altísimo, como se ha notado en esta semifinal, muy reñida.

Antonio Carmona y Nia quedan fuera de Dúos Increíbles

Sacando toda su esencia latina, el dúo Carmonia ofreció en su primera actuación uno de los shows más enérgicos del programa. La pareja eligió uno de los grandes clásicos de Tito Puente, el Oye, cómo va. Un tema que parecía hecho para la canaria. "Yo me subo al escenario y cantó música latina y se me sale algo por los poros que no puedo explicar", decía Nia. Nada que ver con Carmona, al que parecía resistirsele por momentos. Un desequilibrió que penalizó, ya desde el principio, al dúo.

Antonio Carmona y Nia, durante su actuación de este jueves

Su segunda interpretación, más adaptada a ambos, Yo la quiero a morir, de Francis Cabrel, sin embargo, no ha lucido entre el resto de actuaciones. Y ya lo anunciaba Juan y Medio, nada más arrancar el programa, que este sería el último para dos de ellos. En la gran final solo hay sitio para tres parejas y una tenía que ser eliminada.

Todas las formaciones tuvieron la oportunidad de cantar dos temas. Los puntos obtenidos en cada ronda se sumaban a los de la semana pasada y la menos votada, diría adiós.