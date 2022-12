Brad William Henke falleció el pasado 28 de noviembre, tal y como acaba de comunicar su familia. El actor tenía solo 56 años cuando le encontraron sin vida. Al parecer, Henke murió mientras dormía, aunque todavía no está clara la causa de su fallecimiento. Se hizo popular gracias a su papel en la serie Orange is the New Black, en la que interpretó a Desi Piscatella durante dos temporadas. Empezó en el mundo de la actuación en 1994, después de abandonar su sueño de dedicarse profesionalmente al deporte. Llegó a jugar en la NFL, incluso estuvo en la Super Bowl XXIV con los Denver Broncos. Sin embargo, sus lesiones le obligaron a pasar por quirófano en seis ocasiones. Fue entonces cuando dejó de jugar y decidió probar suerte en la industria del cine y la televisión. Primero, con spots publicitarios, después con series y películas. ¿Te suena su cara, pero no sabes dónde le has visto? Repasamos sus mejores trabajos y sus últimos proyectos.

Sus papeles más conocidos en series Después de grabar algunos anuncios, Brad William Henke comenzó a trabajar en algunas series como actor episódico o de extra en alguna película. Compartió pantalla con George Clooney en Urgencias, también estuvo en Arliss o Ley Marcial. Pequeños papeles que le fueron abriendo cada vez más las puertas de la industria. En la serie Going to California tuvo su primer papel protagónico. Fue entonces cuando empezó a trabajar en series más populares, como CSI: Las Vegas, Ley y Orden o Mentes Criminales. Brad William Henke trabajó en una de las series más exitosas a nivel internacional de todos los tiempos: Perdidos. El actor dio vida al personaje de Bram durante seis episodios, en la quinta y sexta temporada. También participó en Dexter, donde durante cuatro capítulos se metió en la piel del personaje de Tony Tucci, un sospechoso de asesinato que se convierte en víctima del protagonista. Shameless, Justified, The Chigago Code... Series de éxito que reafirmaban su carrera como actor, a pesar de ser un habitual personaje secundario. Brad William Henke en 'Perdidos' Desi Piscatella, sin duda fue el personaje que le dio la fama. Brad William Henke trabajó durante dos temporadas, la cuarta y la quinta, en la exitosa serie Orange is the New Black. El actor interpretaba al antagonista, un oficial correccional de la Penitenciaría Federal de Litchfield. Brad William Henke en 'Orange is the New Black' The Stand fue uno de sus últimos proyectos en televisión. En esta miniserie, basada en la novela del escritor Stephen King, daba vida a Tom Cullen, un hombre discapacitado que, como el resto de personajes, sobrevive a un virus que ha irrumpido en la sociedad. Brad William Henke en 'The Stand' CBS LA