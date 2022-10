Francisco Merino, también conocido como Paco Merino, es una de esas caras conocidas para todos los telespectadores. "Creo que soy el actor que más ha trabajado en España", afirmó en una entrevista. Y es que con más de 50 años de carrera a sus espaldas en el teatro y en la televisión, se hizo un hueco en el corazón del público como uno de los grandes secundarios en España. Su personaje más recordado es el del memorable médico Don Vicente en Cuéntame cómo pasó, una serie en la que estuvo 14 años. Lamentablemente, el actor ha muerto a los 91 años de edad según ha informado la Unión de Actores y Actrices. Hace años que se había retirado de los focos mediáticos debido a una enfermedad degenerativa: "Las facultades no me permitían estar todo lo bien que yo me exijo a mí mismo", dijo entonces. Hoy sus compañeros de profesión lloran su muerte.

“Nos deja el actor Paco Merino a los 91 años de edad.



Muere Francisco Merino: los mensajes de despedida en las redes El primero en dar su pésame ha sido Pepón Nieto. El actor ha publicado en su Instagram una foto de Francisco Merino junto a un emotivo texto: "DEP Paco Merino. Buen viaje compañero. Un placer aprender y compartir escenas y vida contigo", escribe. Además, ha enviado un abrazo a toda su familia, en especial a su hija Blanca, quien heredó de su padre la pasión por la interpretación.