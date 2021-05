Cuéntame,...

...tú que has vivido...

...el despertar...

...de un tiempo que nos cambió.

Volverás...

...a ser un niño...

...al recordar...

...las largas tardes de sol.

Háblame de lo que has encontrado...

...en tu largo caminar.

Cuéntame cómo te ha ido,...

...si has conocido la felicidad.

Cuéntame cómo te ha ido,...

...si has conocido la felicidad.

Sentirás...

...el dulce abrazo...

...de aquellos padres...

...que dieron todo por ti.

El sabor...

...del primer beso.

Todos los sueños...

...que tú querías cumplir.

"Chupetones, besos y más besos".

"En pleno invierno de 1975 una ola de calor y pasión...

...asoló el barrio de San Jenaro".

"Corría el mes de noviembre y toda España esperaba...

...la noticia del fallecimiento de Franco".

"Y quizá por eso, por si los más cenizos tenían razón...

...y nos esperaba un futuro negro,...

...los habitantes de San Jenaro vivíamos el momento".

No te rías, que lo estoy pasando mal. Estoy hecha un lío.

-No puedes estar con dos novios a la vez.

-Lo sé. -¿No hay ninguno que te gusta más?

-No, porque Sergio me gusta,...

...pero el nuevo, cuando le veo, me entra un ahogo...

Yo no sé. -Eso se pasa con el tiempo.

Cuando yo me enamoré...

...también tenía maripositas y luego, volaron.

(TV) "El pesimismo se ha adueñado de la cuarta planta del hospital...

...donde está su Excelencia". -¿Qué dice la radio?

-Que está a puntito de caramelo.

Que se muere.

-Si hay algo nuevo, me avisáis.

-¿De qué estábamos hablando? -De novios.

Bueno, de maridos también. -Esa nube de pasión te dura un año.

Y luego, todo es lo mismo.

-¿Estás cansada de tu marido? -No he dicho eso.

Pero vamos, que no es como al principio.

-¿Yo qué quieres que te diga? Desi es maravilloso.

Has tenido una suerte...

Es tan cariñoso...

...y tan fuerte... Y esos ojos...

Y el lunarcito...

...de detrás de la oreja es precioso. -¿Tiene un lunar detrás de la oreja?

-Sí, ¿no te has dado cuenta?

-Yo no. Qué novedad. -Yo sí.

Se lo vi ayer, lo tiene aquí.

-Oye.

Que se te nota mucho. -¿El qué?

-¿Cómo que el qué?

-Bueno, mira tú sabrás.

-¡Pili, Pili! -¿Qué?

-Que esto quema mucho.

No se parecía al mundo en el que vivían los niños pequeños.

Hacía siempre buen tiempo y no llovía.

Era un país donde todo era gratis: chocolatinas, caramelos...

Los niños entraban a las pastelerías y se llevaban milhojas sin pagar.

¿Sabes por qué?

Sí, porque es el país de gratis. Exactamente. El país de gratis.

¿Cómo es que te has levantado? -Porque me encuentro mucho mejor.

Me alegro. ¿Y Begoña?

Se acaba de ir. Ha encontrado una casa.

-Mamá, ¿puedo ver los dibujos?

Bueno.

Vamos a ver un ratito la tele.

Ay...

La niña tararea

-Tienes una hija preciosa.

Sí, está mal que yo lo diga porque soy su madre, pero es preciosa.

Tiene a quién parecerse. Gracias.

¿Quieres algo caliente? No, gracias.

-¡Mira, mamá, la aceituna! Pero si es el anuncio que te gusta.

Anda, siéntate, que va a empezar el concurso ese que te gusta.

Ay, mi tesoro.

Me pareces una mujer estupenda.

¿Te lo había dicho?

Ya ves tú.

Te lo digo de verdad. No sabes lo agradecido que te estoy.

No es para tanto. Que sí.

He estado pensando en ti.

Creo que si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias...

¿En otras circunstancias?

Sí, nos conocimos en un autobús, ¿recuerdas?

¿Cómo no me voy a acordar?

Cuando toda esta pesadilla termine...

¿Puedo preguntar algo?

Pues... depende. ¿Podremos volver a vernos?

Nos veremos en la facultad. Como profesor y como alumna.

Ya. No me refería solo a eso.

Víctor... No.

No sé qué te ha hecho pensar así,...

...pero no me gustaría que me volvieses a hablar de esa manera.

Yo...

Teléfono

¿Dígame?

Sí.

Bueno, yo se lo digo.

Aquí te esperamos.

Era Begoña.

Que se ha arreglado. Ha encontrado casa.

Dice que vayas haciendo la maleta. Viene enseguida.

Mercedes.

Hola, hija. ¿Qué tal Alfredo?

Hola. Allí sigue.

En el pasillo. Hecho una pena.

En ese hospital hay policías, guardias civiles, ministros...

Yo qué sé qué más.

Que Dios me perdone, ¿eh?,...

...pero como el caudillo no se muera, ningún enfermo se cura.

Si se muere, deberíamos cerrar.

¿Qué decías, Paulino?

Que si se muere, deberíamos cerrar unos días.

Pues ya veremos lo que hacemos.

¿Te pasa algo?

No.

Cosas mías.

Pero ¿es grave?

Me marcho, Paulino. ¿Adónde?

A mi casa. Tengo un barrunto.

¿Un barrunto de qué?

Debo coger el toro por los cuernos. Voy a invitar a Merche a cenar.

¿Y si se muere Franco?

¿Y qué quieres que haga? Esto es un sin vivir.

Si se muere, que Dios lo tenga en la gloria.

Mi matrimonio es más importante.

Y si no, por qué mi señora se pone roja sin venir a cuento.

Me cago en la leche.

Eres un jeroglífico.

Qué frío he pasado en el camión. Pero nos hemos puesto las botas.

Verás como hayamos cogido una pulmonía.

Lo peor va a ser cuando tengamos que confesarnos. ¿Qué le digo al padre?

Hola.

Es que...

Sin necesidad de tanto rezo ni tanta misa.

Adiós, idiotas.

Cómo nos ha dejado el cuello, ¿eh? Sí.

¿Esto va a ser para toda la vida? -¿Esto?

Creo que no.

He leído que el subidón dura, como mucho, cinco años.

-¿Y luego? -La fase de la ternura.

-¿Y entonces, todo eso de hasta la muerte?

¿Pura literatura o qué?

-Seguramente. -Sí.

-Merece la pena intentar que dure.

Pero, Toni... -¿Qué?

-Pase lo que pase entre nosotros,...

...no olvidaremos nunca estos días.

¿Te das cuenta?

A lo mejor es la última vez que hemos hecho el amor en la dictadura.

-Imagínate que Franco se acaba de morir.

Tú y yo...

...empezamos a celebrar su muerte y lo que nos espera,...

...haciéndolo una y otra vez.

Teléfono

-No lo cojas. -No lo voy a coger.

-Ay, qué pesado.

¿Sí, dígame? -¿Antonio Alcántara?

-Es mi padre.

-¿Tu padre? Dámelo.

-Ahora se pone, papá.

-Hija...

-¿Desde cuándo te llama?

-¿Dígame? -"Ha salido de la operación".

"De momento,..."

...de esta sale. Si no es hoy, será mañana.

-Gracias.

-¿Cuándo ha vuelto mi hija?

-Esta mañana. Hablábamos del viaje.

-"Cuando acabéis,..."

...dile que llame a su madre.

-Sí, gracias. -"Adiós".

-Lleva días informándonos sobre el estado de salud de Franco.

-Ya.

¿Y cómo está?

-Sigue igual.

Dice que llames a tu madre.

-Esto es increíble.

-Nos pasamos tres años sin hablar y ahora mi padre es íntimo de mi novio.

-Juana. -Me voy a casa.

-¿Cómo te vas a ir con el frío que hace...?

-Y además, seguro que milita en Dios sabe qué.

Estás en el PCE, ¿verdad?

-No, espera. -¿No?

¿No estás en el PCE?

Ya podéis salir.

Muchísimas gracias por todo, Mercedes.

Hemos hecho lo que debíamos. Nos veremos en clase.

Espero que antes.

-Mercedes, muchas gracias. Que te vaya muy bien, Víctor.

Conduzco yo.

Hola.

¿Esos se van a dar una vuelta o se van, se van?

Se van, se van. Han encontrado una casa.

Ya.

¿Has oído el parte? No.

De esta noche no pasa, Merche.

Así que había pensado que como hemos recuperado intimidad,...

...nos vamos a bailar.

Pero si de esta noche no pasa, ¿cómo nos vamos a ir?

Precisamente por eso, Merche.

Nos vamos a ir a Pasapoga.

Va a estar Madrid desierto.

A bailar, Merche.

Antonio, pero ¿cómo has pensado...? Que no me lleves la contraria.

A bailar "agarraos".

No puedo hacerle esto a Sergio.

-Si comprenderlo lo comprendo, pero yo te quiero.

-Y yo, pero Sergio estaba antes y no puedo hacerle daño.

Está en el Sáhara, Jordi. -Y yo.

-Ya, pero es distinto. Es que se me rompe el corazón.

Anda, vete, que me voy a poner a llorar.

-¿Entonces no...?

¿No volveremos a vernos?

¿Esta es la última noche?

Pues adiós.

-Adiós, mi vida.

-No me digas "mi vida".

-¡Hola!

Pili...

¿Por que lloras? -Porque sufro mucho, Paquita.

-Tienes una carta del Sáhara.

¿Dice algo malo o qué?

¿Eh?

-Pili, yo te quiero,...

...pero qué le voy a hacer si me he enamorado de la hija del sargento.

¿Qué?

¡Jordi! ¡Jordi!

¡Jordi!

¡Jordi!

¡Jordi! -¿Qué pasa?

¡Mi vida!

¡Que te quiero!

-No me digas eso que no me voy a poder ir.

-Que solo te quiero a ti. -¿Y Sergio?

-¡Que le den morcilla!

Hijo, qué susto me has dado.

¿Qué haces aquí? Es que no tengo sueño.

Ah.

Es más de la una y tus padres sin venir.

¿Adónde han ido?

Yo qué sé.

Cogieron el abrigo y se fueron. Ve a la cama.

Solo un momento.

Es que... ¿Tú crees que cuando Franco se muera, besar será pecado?

¿Cómo?

Pues eso.

Que si vamos a tener que confesarnos...

...por besar chicas. ¿Qué tiene que ver?

Me lo ha explicado Azucena.

¿Quién es Azucena?

Una maoísta.

Seguidora de Mao. Dice que cuando se muera,...

...todos se besarán sin parar.

Lo que me quedaba que oír.

Anda, vamos a la cama.

Ay...

Oye, abuela. ¿Qué?

La gente que nazca hoy, mañana o dentro de poco,...

...no sabrá quién es Franco.

Ay...

Buenas noches. Hasta mañana, mi vida.

Pero qué locura.

Con el frío que hace...

Como estoy tan pegado a ti, no tengo ni frío ni calor.

Toda España pendiente de la radio y nosotros aquí bailando.

Lo mejor que podemos hacer.

Lo mejor que podemos hacer.

Lo mismo se ha muerto ya. Lo mismo.

¿Cuando no esté, habrá una amnistía?

Claro que sí, seguro.

Aunque el que venga, se resista.

Se resistirá.

Va a tener que abrir las cárceles y sacar de ellas...

...a los que no deben estar. Podrán volver.

¿Inés y Eugenio? Sí.

Seguro que sí, Merche.

Ese tema lo tiene el príncipe sobre la mesa.

Volverán todos los que tuvieron que marcharse.

Pueden pasar tantas cosas... Y van a pasar, Merche.

Van a pasar muchas cosas.

Nosotros nos haremos mayores.

Nos haremos mayores. Tú menos porque eres la abuela bombón.

Pero ya estamos un poco.

Ya tenemos un nieto.

¡Y qué nieto, Merche!

Ese sí que va a vivir en libertad.

Ya verás, va a vivir en una España que tú y yo no hemos conocido.

Eso de ir por la calle, que venga un gris y sentir miedo se acabó.

Va a tener todos los derechos, como en Alemania y Francia.

Va a poder comprar todos los libros y hasta la revista de su abuelo.

Y viajar, Merche, recorrer el mundo, que ahora estamos aislados.

¡Qué suerte va a tener el jodío!

¡Quién tuviera ahora 20 años!

Pues yo estoy cada vez más enamorada de ti.

Yo también, cada día te quiero más.

Yo te querré siempre.

"Aquella noche en la que no podía dormir pensando si llegaría...

...el amor libre, la vida me dio una lección".

"Sabía que mis padres se querían".

"Pero nunca como aquella noche lo había visto tan de cerca".

"Su matrimonio era de los de aguantar juntos siempre".

"Pero sobre todo mis padres eran dos personas enamoradas".

"¿Qué importancia tenía el amor libre si estabas con quien querías?"

"Y así pasaron los días".

"Llegamos a la madrugada del 19 de noviembre de 1975".

"Quedaban menos de 24 horas para que Franco pasara a mejor vida".

"Y precisamente porque se sentía su muerte muy próxima...

...las calles estaban solas".

"Las horas previas a la muerte del caudillo fueron de temor".

"Pero todos nos imaginábamos cómo iba a ser nuestra vida...

...sin ese hombre que había regido nuestro destino durante 40 años".

"Para mi padre y los que pasaban la vida soñando con prosperar...

...la muerte de Franco allanaba el camino...

...a un futuro lleno de notoriedad, rodeado de gente importante".

Juro fidelidad a los principios y las leyes fundamentales...

...y a la figura de su majestad...

...don Francisco...

¡Huy, perdón!

Y a la figura del rey don Juan Carlos I.

También juro guardar fidelidad a Antonio Alcántara...

...y defenderle, apoyarle y ayudarle siempre...

...y nunca dejar de hacerle encargos en la imprenta.

-Si así lo hiciere, que Dios os lo premie.

Si no, que os lo demande.

"Otras, como mi madre, que habían ido alcanzando...

...todas las metas que se habían propuesto en la vida,...

...se imaginaban poder realizar todos sus proyectos de superación".

"Se le imponen la toga y la muceta...

...como primer acto de la investidura de doctor honoris causa".

"El birrete, el anillo y los guantes blancos forman parte del ceremonial".

"El nuevo doctor pronuncia un discurso...

...y habla de la unidad espiritual de España".

Hoy es uno de los días más felices de mi vida.

Me siento emocionada por recibir esta distinción que me llena...

...de orgullo.

Cuando empecé mi carrera nunca pensé llegar aquí.

Y mucho menos que la comunidad académica...

...me brindaría la oportunidad de lucir este birrete.

"Y los que, como mi abuela, habían vivido los años más trágicos,...

...lo veían con temor".

"Creían que el ansia de revancha de unos...

...y la negativa a dejar el poder de otros...

...harían que España volviera a saltar por los aires...

...arrastrándonos sin remedio a otra guerra civil".

"Y para los más jóvenes, que aún creíamos poder cambiar el mundo,...

...la muerte de Franco era el comienzo de una nueva era".

"La de una libertad que seríamos los primeros en estrenar".

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

¡Mao Tsê-tung!

Despertador

¿Qué dices, Merche?

Apaga, anda.

¡Ay!

¡Joder, qué frío hace!

¡Y qué sueño!

¿Cómo no vamos a tener sueño? Hemos dormido con la radio prendida.

No la apagues, Antonio. A ver si dicen algo.

No, estaba buscando una emisora.

"Compren en Sepu".

-"Calmante Vitaminado, quita el dolor y tonifica".

-"Y si es usted miope,..."

No, parece que no se ha muerto, Merche.

A ver si aguanta hasta mañana y acabo lo del testamento.

La familia debe estar pasando una agonía, llevamos tres semanas así.

El teléfono de "Pueblo"...

¡El desayuno! ¡Ya vamos, madre!

El teléfono de "Pueblo", el teléfono...

¿Vas a llamar a Toni? Sí, a ver si hay novedad.

No recuerdo cómo terminaba el teléfono.

Es que estamos a 19 de noviembre.

Cómo no va a hacer frío.

Mus. -Mus.

-Mus. -Que sean dos.

-Según Reuters, murió anoche. -¿A ver?

-Cinco.

-Esto no es verdad. Que sean doce.

-Que se vayan a hacer puñetas.

Cógete siete.

Eso sí, o se muere pronto o nos entierra a todos.

Teléfono

-¿Dígame?

Hola, papá.

Buenos días. Dale un beso.

¡Qué frío hace!

¿Alguna novedad?

Las agencias internacionales dicen que ha muerto.

Pues si lo dicen los extranjeros, dalo por hecho, que saben más.

Tres a pares. ¿Tú qué dices?

Cosas de tu padre, hijo.

¿Qué dice?

En el extranjero dicen que ha muerto.

¡Ay, madre!

"¿Y aparte de eso, qué pálpito tenéis?"

¿Que se ha muerto o no?

No sé, a su edad con una trombosis...

No pasa de hoy. Llevamos 3 semanas.

Cuando sepa algo te lo digo.

Un beso de parte de tu madre.

Adiós.

Cuatro.

-No.

-Grande en paso, tres de 31 y... Compañero, hemos ganado.

-Venga, señores.

A trabajar. Llama a La Paz.

¡Moveos, coño!

-¡Qué mal perder! -¡Cómo le jode!

Me cago en la leche...

A este lo tienen conectado a algo. ¿A qué?

Pues no sé, a un tubo o un cable.

Al final no me da tiempo a hacer los testamentos.

Bueno...

Voy a desayunar.

Yo voy a comprar porque si se muere,...

...cerrarán las tiendas.

¡Qué manía de comprar!

¿Venís a desayunar o no? ¡Voy!

¡Franco muy grave, todo sobre su enfermedad!

¡El "Pueblo", el "Ya", el "ABC"!

¡Última hora de la enfermedad del generalísimo!

¡El parte médico es muy pesimista!

¡Las últimas horas del generalísimo! ¡Han salido "Pueblo", "Ya", "ABC"!

(RADIO) "El cielo está encapotado".

"Temperatura máxima de 8 grados".

"Y mínimas que rozarán los bajo cero".

¡Qué frío hace hoy!

A lo mejor se muere hoy.

Dios no lo quiera.

Merche, me voy a la imprenta.

Dile a Toni que quiero hablar con él.

Yo se lo digo.

"El equipo médico habitual que cuida el estado de su excelencia...

...ha emitido el siguiente comunicado".

"Durante la madrugada, el curso postoperatorio...

...fue interferido por la presencia...

...de una nueva e importante hemorragia digestiva".

¡Qué razón tenía mi hijo!

"La situación cardiorrespiratoria del generalísimo se ha deteriorado".

Desayuna, Carlos.

Madre, hoy voy yo a la compra.

Adiós.

¡Páralo, Curro! ¡Páralo, joder!

-¡Me cago en la leche, se ha vuelto a fastidiar!

¿Qué ha pasado, hombre?

-Mira, una seca.

¿Y por qué pasa una seca?

¡Yo qué sé! -Va a ser del rodillo.

Límpialo o cámbialo. ¡El caudillo!

Hasta el final dando el coñazo. Calla.

¿Cuánto falta? -Bastante.

-Hasta mañana no acabamos. Habrá que quedarse toda la noche.

Mañana está. Lo que nos faltaba.

Que se muera y no lo tengamos listo. Aguantará.

¿Y si no aguanta?

-Voy a por el rodillo. Venga.

A sub N es igual a cinco N menos siete.

B sub N es igual a tres N más diez.

Escribid los 30 primeros términos de la progresión...

...cuyos términos generales sean la suma de A sub N más B sub N.

Ya podéis empezar.

-Señor Vigueras. ¿Se puede hacer en casa?

-¡No! Y no quiero oír ni una palabra.

-Señor Vigueras. -¿Qué pasa ahora?

-¿Puedo ir al váter? -No.

-Tengo muchas ganas. -¡Pues te aguantas!

-Este no nos deja ni mear.

-¡Ni una palabra!

(RADIO) "Intentan controlar la hemorragia..."

Señor Vigueras.

-¿Qué?

¿Ha muerto ya?

¡Que te calles!

"A medida que el caudillo se fue haciendo mayor...

...corría de boca en boca una pregunta".

"Y después de Franco, ¿qué?"

"Nadie tenía ni idea de qué iba a venir luego".

"Aunque los más adeptos al régimen parecían tenerlo claro".

"Con el generalísimo desaparecía el centinela de occidente,...

...la persona que mejor había guiado nuestro destino".

"Su muerte sería el fin, el acabóse, el Apocalipsis".

¡Qué frío hace!

¡Venga, mujer!

-¡Qué barbaridad, con el frío que hace!

¿6 pesetas las acelgas?

La semana pasada eran 3.

-A mí me las suben en el mercado central.

-A mí esto me parece un abuso, qué quieres que te diga.

Teléfono

-¿Diga?

De acuerdo.

-¡Oye!

¿Qué has hecho?

-Nada. -¿Nada?

Subirlas de golpe un duro.

Tú, cuando te da la gana, metes cinco pesetas.

-Me las acaban de subir a mí.

Tengo un negocio, no nací ayer.

¿Quién es la primera?

-No quiero nada. Te comes tú las manzanas.

-Lo mismo digo.

Ni que fueran de oro de 24 quilates.

-Cuando se muera, os vais a enterar.

A mí me pones tres manojos de acelgas, un kilo de manzanas,...

...tres de peras, un repollo y cinco kilos de cebollas, y sin la subida.

Mercedes... Me voy al súper.

Vale.

Y guárdame patatas, mando a Carlos. Vale.

Es el magenta ultra R de Moncada y Resach.

¿Qué pasa con la máquina? Perdona.

Hay un problema, pero ya lo arreglo.

Mándame 16 latas. ¡Siempre pasa algo!

Sí, 16 latas.

Como no tengamos el testamento cuando anuncien su muerte...

...nos fastidian el negocio.

No te preocupes, mañana está. ¿Mañana?

Me mandas al chaval con el porte con urgencia, que lo necesito.

Muchas gracias. Adiós.

¿Pero qué te pasa?

No he pegado ojo esta noche.

Joder, no ha pegado ojo nadie.

Merche y yo pusimos la radio bajo la almohada para oír la Pirenaica.

¡Qué Pirenaica! He dormido fuera de casa, ya entiendes.

En El Pardo.

¿A El Pardo? Lo que he ido es de picos pardos.

Se está muriendo Franco y tú te vas de picos pardos.

A ver si va a parecer que no me importa.

Lo que pasa es que llevo casi dos años con ella y es...

¿Tienes una novia hace dos años y no lo sabía?

No te lo quise decir.

Te encantará cuando la conozcas. Es rubia, joven y con unas tetas...

Unos muslos... No te lo puedes imaginar.

Unas plumas...

¿Dónde la has encontrado, en un gallinero?

No, digo plumas en la cabeza, así...

¿Que es corista?

-Antonio.

Sí.

Ya está arreglado.

¿Es eso? Mételes prisa, a ver si acabamos hoy.

-Muy bien.

Paulino, cierra la puerta.

¿Una corista? Corista.

Es de las chicas de Colsada, de esas que cantan.

Y un día me dijo:

Míreme usted, caballero.

Míreme.

¿Tú por qué me miras así?

Me tienes anonadado, Pablo. Se muere Franco y tú te vas con una corista.

Joder, por si acaso.

Imagina que se muere Franco y entran los militares.

Nos quitan hasta las coristas.

A lo que vamos, que estamos con el testamento...

Por cierto, mi mujer cree que he estado aquí contigo.

Ya lo imagino.

Cuando la veas en el teatro se lo dices como si tal cosa.

¿Qué teatro?

En el Marquina.

¿Queréis ver una revista musical?

¿Cuándo? Esta tarde.

Hoy no estoy para revistas musicales.

Es un favor especial.

Hoy no. Si no estoy, el testamento no sale.

Hoy es la última función.

Y Alejandra se va de gira a las Vascongadas.

Debutan en San Sebastián.

Y tiene que pasar un dinero que le daré a Francia.

¿Quieres pasar algo?

No me gusta sacar dinero de España. ¿Y ese dinero qué es?

Ese dinero es mío, del que yo tengo guardado de los libros de texto.

Si tú no quieres sacar, no saques. Y luego se vuelve a traer.

Es por si las moscas.

Bueno, cuento contigo.

Date prisa, no lleguemos tarde. Sí, ya ves tú.

Espera. ¿Yo voy bien?

No, pero paramos a tomar café y te arreglas.

Pablo... No pasa nada.

Paulino, nos vamos. Adiós, Paulino y compañía.

Hasta que no se muera no viene nadie a peinarse.

Nadie se hace la permanente estando Franco casi de cuerpo presente.

No va a pasar nada.

Eres muy cría y no sabes nada.

En el 36 parecía que no pasaba nada y mira.

No diga usted eso.

-Si me pongo nerviosa, no atino con los cardados.

Teléfono

Un momento.

¿Dígame?

"Herminia". Hable más alto, no me entero.

-¿Se habrá muerto?

-No sé.

-"Soy yo". ¿Quién?

Yo, Alfredo.

¡Alfredo!

¿Pasa algo?

Perdona que te moleste, pero estoy llamando a mis hijos y no están.

¡No le oigo!

¡Suba la voz, hay mucho jaleo!

Que nos dan de alta a la fuerza.

No tengo adónde ir.

No localizo a mis hijos.

¿El alta?

Dicen que necesitan la planta libre.

Debe ser por lo de Franco.

¡Qué falta de humanidad!

¿Os echan?

Sí, nos tenemos que ir esta misma mañana.

Por favor, échame una mano.

Yo solo sé que en cuanto él nos falte esto va a ir manga por hombro.

¿Sabéis por qué?

Porque aquí se necesita mano dura.

-Eso es verdad. Nos dan un poco de libertad y nos subimos a la parra.

-Sobre todo los curas. -Pues mira lo que te digo.

Como los que vengan me quiten un solo destornillador, se enteran.

-A ver quién viene a quitarme a mí los botellines.

Se va con el rabo entre las piernas.

-En estos momentos hay que acercarse a la iglesia.

-Usted siempre arrimando el ascua, padre.

Y no vamos a estar mal, llegará la libertad y estaremos mejor.

-Ni libertad ni niño muerto. Tenemos paz.

-Aquí lo que tenemos es pez. La paz del besugo.

-¿Estás llamando besugo al caudillo? -¡Venga ya!

-¡Chis, callaos!

Que todavía no se ha muerto y acabamos en Carabanchel.

-Bueno, bueno.

-Se me ha cortado la mahonesa por vuestra culpa.

-Por culpa de estos.

-¡Que se muere, que se muere!

-Ya has dejado de trabajar. -¿No lo veis?

"Le Monde".

"Franco est presque mort".

Que quiere decir que está medio muerto.

-¿Por qué compras este periódico? -El que compro siempre.

-¿Y si te detienen con prensa extranjera?

Esto me lo quedo yo.

-Será posible...

¿Y a ti qué te pasa? -Me duelen las muelas.

¿Y a ti qué te pasa? -Ponme un café.

-A tomar café en vez de trabajar. -¿No puedo tomar café?

¡Ni el periódico ni un café! -¡A levantar el país!

¡Lo que hacen con estos enfermos no tiene perdón de Dios!

Madre. ¡Mercedes, hija!

He bajado a comprar y se han vuelto locos.

Han subido las manzanas delante de mí.

Cuando se muera Franco...

Pues os metíais conmigo.

Va en serio. De esta noche no pasa.

A ver si es verdad, pobre, que lo dejen descansar.

¿No ibas a la peluquería?

Me ha llamado Alfredo, que le dan el alta esta mañana.

¡Qué bien! Decías que estaría más días.

Están echando a los enfermos porque necesitan sitio para el caudillo.

¿Me acercas a recogerlo?

Madre, ¿y sus hijos qué?

Me da hasta vergüenza decirlo.

No ha dado con ellos, no sabe dónde están.

Por Dios.

También sus hijos...

Pues no sé, qué quieres que te diga. Me parece una bellísima persona.

Pero no somos su familia. Como si lo fuera.

¿Me vas a llevar o no?

Llevarte no puedo, el coche se lo llevó Antonio.

Sal al balcón y mira si está el taxi de Miguel.

Voy.

La familia, el municipio y el sindicato.

-Y la Iglesia, si no te importa.

-¡Lo que hay que salvaguardar...

...son los principios de la Revolución Francesa!

"Liberté, égalité, fraternité".

-¡Vale ya! -¡Sí, viva la revolución!

-Yo os lo puedo recordar.

Carabanchel está de bote en bote. ¡De bote en bote!

-¡De bote en bote, nada! ¡Cuatro gatos!

-¿Le digo el nombre de los cuatro?

Marcelino Camacho. -Uno.

-Muñiz Zapico, Nicolás Sartorius. ¿Le sigo diciendo?

-¡Por algo será!

-¡Desgraciado, bocanegra!

¡Te duelen los dientes y debía dolerte el corazón!

-Buenos días, don Miguel.

-Coño, excelencia.

Encantado de verle.

Y a usted, me imagino... -Aquí, acompañándole.

-¿Y usted cómo anda?

-Ya me ve.

Discutiendo con los amigos en el bar.

Un poco preocupado, como todos.

¿Qué?

¿No os había dicho que había estado con Franco?

¿Es Franco o no es Franco?

-Buenos días. -Hola.

-El gusto es mío.

Pues es que antes de marcharnos para el pueblo...

...queríamos despedirnos de usted.

Gracias por todo.

Pero hombre de Dios, no me dé las gracias.

¿Y cómo es que se van?

-Es que ya no me necesitan. Por cierto,...

...una cosa. Estén atentos al televisor.

Cuando pongan...

...un documental sobre los pingüinos habrá muerto.

Lo oí en el Pardo.

Los pingüinos van a ser la señal.

Y el ejército tomará el control.

-¿Quieren tomar algo?

-No, gracias. Tenemos que irnos.

-Nos espera un coche fuera. Parece mentira.

Después de años...

...al servicio de la patria y me han dado solo 4000 duros.

-Y peor lo del médico. -Sí. Al doctor Gil...

...le dieron...

...una televisión de regalo. -Vaya.

-Van a perder el tren. -Ya vamos.

-¿Qué quiere que le diga?

Que tenga suerte.

-Igualmente, don Miguel. Y ustedes también.

Oiga.

Usted no es Franco, ¿no?

-Españoles todos,...

...estáis presentes en la Plaza de Oriente en estos momentos...

...difíciles de la patria en que estoy enfermo.

Y os digo que el comunismo...

...internacional al servicio de Moscú...

...no pasará.

-¡Arriba España! -¡Arriba España!

-Anda.

Venga, venga, Máximo.

Lo dicho. Buen viaje.

-¿Es él o no es él?

-¿Cómo va a ser él?

¡Hombre! Es Máximo Gómez.

Ha trabajado...

...como doble de Franco.

Anda que... Arriba España.

Ese hombre es la viva imagen de Franco.

No. Es que es Franco.

Miguel, ¿nos puedes acercar a La Paz?

¿Le pasa algo? Tengo a un amigo...

...allí ingresado y le han dado el alta.

Venga, nos vamos ahora mismo.

¡Máximo, Máximo!

-Se me ha puesto la piel de gallina.

Era la vida imagen de Franco. -El otro día lo aseguraba.

A ver si muere, se arma y los que vengan no piden cuentas.

-¿Qué cuentas? Nosotros solo hemos obedecido.

-Lo sé. Pero yo estoy preocupado.

Igual pagamos justos por pecadores.

-No pasa nada.

En todo caso, estarán acojonados los sociales. Esos han sacudido estopa.

Nosotros, como mucho, algún porrazo.

-Y estoy a punto de jubilarme. Faltan solo dos meses.

Si aguantase hasta enero...

-¡Qué va a aguantar!

Ni a la semana que viene. -Ponme un carajillo bien cargado.

Antoñito, me he echado un poco de agua por la cara...

...y estoy como nuevo.

¿Qué tal? Mucho mejor, Pablo. Mejor.

Es Alejandra. Me rejuvenece.

Es fantástica.

Te va a encantar.

¿Sabes qué?

Que con este lío, la reunión y lo otro no estoy para eso.

Una mujer nueva es como una bocanada de aire fresco.

Te lo digo yo. ¿Te confieso algo?

Sí.

Cada vez que la veo, salgo con 20 años menos.

Ya te veo, ya. Ya te veo.

¿Cómo que ya me ves? ¿No te parezco joven?

Que no, que estás muy bien. Estás muy bien.

Yo os recomiendo...

...que cuando cumpláis los 55 años os echéis una querida.

una transfusión de sangre.

Vamos a darnos prisa. Y cariñosa.

Y me sale barata. Los regalos que le hago, casi nada.

Me quiere de verdad. Es una suerte que te quiera.

Si has encontrado una mujer buena que te quiera, fíjate.

Merche te quiere y a nadie le sorprende.

Date prisa, que no llegamos.

Antoñito, tú antes tenías más sensibilidad.

Deja, ya pago yo.

"Aquí Radio España Independiente, la voz del exilio en libertad".

"Queridos compatriotas, seguimos trabajando...

...para haceros llegar la información sobre la situación de España...

...en estos momentos tensos".

"Según se nos informa, el dictador ha muerto hace unas horas".

"Y aunque el gobierno no lo reconoce,...

...la verdad tendrá que salir a la luz".

"Las informaciones son tan claras como consecuentes".

"Tras semanas esperando un desenlace y años deseando ver el final,...

...por fin la libertad secuestrada..."

(RADIO) "A estas horas de la mañana...

...en que Madrid está envuelto por un gran frío,...

...los hombres y mujeres solo piensan en nuestro caudillo,...

...en su lucha por vencer la enfermedad".

Son inasequibles al desaliento.

-"Resiste con la determinación que lo hizo...

...durante los casi 40 años que gobernó España".

¿Puede venir Alfredo a casa?

¿A casa?

¿Cuánto tiempo?

No sé.

Un día. Es que como sus hijos están fuera...

Podríamos sacar la cama turca otra vez...

...al salón y que se quedara allí a dormir.

Lo que tú digas, madre.

Bueno, a lo mejor sus hijos vuelven y no hace falta.

Que venga, no pasa nada.

Ah, Merche, se me olvidaba. No apaguéis la tele.

Hay que vigilarlo.

Si interrumpen la programación con un documental, Franco ha palmado.

¿Tú cómo sabes eso?

Me lo ha dicho Máximo.

Lo oyó en el Pardo. La cosa es segura.

Pingüinos por la tele, Franco ha palmado.

¡Ave María Purísimo, pingüinos! Qué cosas se inventan.

"¿Ha visto la revista musical 'Las turgentes de Albacete'?"

¿Qué ha dicho? "Las turgentes".

¿Y eso qué es?

Herminia,...

...pues las turgentes de Albacete son...

...unas señoritas de allí...

...con todo lo que se pueda venir de Albacete...

...unas señoritas en estos casos.

Muriéndose el generalísimo y vienen esas de la revista.

Qué falta de respeto.

-"Las turgentes de Albacete".

(RADIO) "Los rumores se extienden por el hospital".

"Un gran número de anónimos se ha congregado allí".

-Le deben de estar haciendo de todo.

-¿Por qué no le dejarán morir?

-Eso digo yo. -Yo lo siento muchísimo por él.

Pero o se muere pronto o nos arruina. Hoy no nos estrenamos.

Teléfono

-Ya voy yo.

Dígame.

¿Quién?

Se ha confundido. Esto es una peluquería.

¿Qué?

Que no. No hay ningún Jordi.

-Pili, a ver si es tu novio. -¿Cómo?

-Uno de ellos.

-No soy su novia.

-No cuelgue. ¿Por quién preguntan? -Por la novia de Jordi.

-Es para mí.

Deme el teléfono. Hola. ¿Con quién quiere hablar?

-"Con la novia de Jordi". -¿Quién es?

-Un compañero. ¿Eres su novia?

-Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo?

-Tu novio debía venir ayer y no ha aparecido.

-¿No tiene pernocta?

-¿No sabes que Franco se muere? Tiene al ejército acuartelado.

-Ya. Yo es que no sé nada de él, la verdad.

-Dile que si no viene en una hora, le forman un consejo de guerra.

-¿Un consejo? -"Sí".

Así que, encuéntralo.

Que me lo matan.

-¿No será el chiquitín?

-Sí, el chiquitín, ese es.

-¿Cómo preguntan por ti por ti si lo buscan a él?

¿No estarán...?

-Ah.

Me he dejado un grifo abierto. Subo.

Ahora vengo. -Pili, ¿adónde vas?

A mí no me mire así. No es mi novio.

-Hay que ver la suerte que tenéis, sinvergonzonas.

-Este país necesita un cambio. -Sí. La cuestión es el ritmo.

Y yo tengo dudas. -Sabemos que el franquismo...

...acabará cuando caiga la rosa del Valle de los Caídos.

¿Quién sostendrá el sistema? -La bolsa se desplomará.

Eso no durará mucho.

Mientras dure, el paro crecerá. -Y empezarán las huelgas.

Los militares pueden decir basta.

Podría pasar.

Teléfono

Pasará si les tratan así. Os lo digo yo, que he sido militar.

-Dígame. -Tenemos que facilitárselo.

-¿Está seguro? Gracias por el aviso.

Se están poniendo nerviosos.

En la extrema derecha hay algún incontrolado que ha empezado ya.

¿Qué?

Que están circulando listas negras.

-¿Otra vez con eso? -¿Saben los nombres?

-Hay profesores, sindicalistas, periodistas...

¿También periodistas? Sí. Paco Umbral, entre otros.

-Paco Umbral. -En cualquier caso,...

...es un rumor. -Pero están las listas.

Paco Umbral no son todos los intelectuales.

-Lo hacen por asustar.

Diario "Pueblo". Quisiera hablar con Toni Alcántara. Soy su padre.

¿Está comunicando? Luego está allí.

Sí, sigue ahí.

No. Llamaré más tarde.

Gracias, gracias.

Teléfono

Dígame.

Sí, soy yo.

Sí, ahora mismo voy.

Hola, Andrade.

-Llevo una hora llamando y comunica. ¿Y mi hija?

-En La Paz.

-Escucha. Debo volver a la DGS.

Tienes que desaparecer inmediatamente.

¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

-Van a por ti.

Y a por periodistas del PC. -No estoy en el PC.

-No he venido para discutir contigo. Te advierto.

Busca un sitio seguro...

...y quítate de en medio hasta que Franco se muera.

¿En serio?

-Completamente. No aparezcas por tu casa.

Y no te fíes de nadie. Quedas avisado.

-¿Le pasa algo?

-No, nada. Que no me encuentro bien.

Ya se me pasará.

Suerte, chaval.

¿Adónde vas? -Tenemos un problema.

-¿Qué? -Vienen a por mí. Y también a por ti.

-¿Quién? -La extrema derecha y la BPS.

¿Tienes algún sitio seguro? -Creo que sí.

-Se me ocurrirá algo.

-¿Nos vamos? -Hablemos con Gallardo.

¿Estás seguro?

Yo ya hablé con él otra vez.

-¡Joder, está con Pérez! -Joder.

Por Dios, cuánta gente.

A ver si salimos en televisión.

Un momento. No se puede pasar.

Mi madre tiene una persona dentro. Señora,...

...no puede pasar.

-Nos han avisado que tenemos que recoger al enfermo.

-No puede pasar nadie. No sea así.

A mi marido le han dado el alta y venimos a recogerlo.

¿En qué planta está? Cuarta.

Documentación, señora.

Un momentito. Sí.

Le has dicho que era tu marido. Si no, no me deja pasar.

No creo que a tu padre le haya importando.

Pase.

Gracias. ¿Y nosotros?

Se quedan ahí. Vuelvo enseguida, hija.

Dale un beso a padre.

Qué depresión...

...que esté Franco dentro.

Sí.

(RADIO) "El pueblo podrá salir sin miedo a la calle".

"La libertad nos pertenece".

"Y ahora podremos ejercerla...

...en democracia, en paz".

-Lo que está diciendo.

-"Es momento de estar unidos".

-¿Estáis oyendo lo que dice?

Debe de ser maoísta.

Esa canción la oía mi abuelo. Es de una película.

Señor Vigueras.

Vigueras está muerto.

Hay que avisar a Carola. -Voy.

¡Señorita Carola! ¡Señorita Carola!

No está muerto. Respira.

Señor Vigueras.

¡Señor Vigueras!

¡Joder!

Quita.

¡Señor Vigueras, despierte!

No le des tan fuerte. Hay que aprovechar.

-Dejadme pasar.

Vigueras. Vigueras.

¡Dios mío! Carlos, vete a secretaria y que llamen a una ambulancia.

Vigueras.

Vigueras.

Venga.

Venga, Vigueras. Vigueras.

Una ambulancia.

Yo no puedo hacer nada. Son órdenes.

Está ya todo, ¿no, Alfredo? -Sí.

¿No olvidas nada? Está todo.

Bueno, a mejorarse. -Suerte. Adiós.

-Cuídese, don Alfredo. -Gracias.

-A seguir bien. Señorita, no hay derecho.

-No se puede salir.

-¿Cómo? Si me han dado el alta.

Y me han dicho que me vaya. Lo han echado a la fuerza.

Señora, no grite. La hoja de salida.

Hagan el favor de no dar voces, no me entero.

Enséñeme el alta. -Sí.

Este.

-Bien, de acuerdo.

Vamos, márchese.

Señora, ¿adónde va Vd.?

¿Yo? A mi casa.

Con mi marido.

¿Es su mujer esta señora?

-Sí. Mi esposa de toda la vida.

-Bien. Vamos, váyanse.

Padre nuestro que estás en los cielos...

...santificado sea tu nombre.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.

También puede ser un flato, ¿no? A mi abuelo le daba.

¡Qué va a ser un flato!

Mira qué cara.

Cuando le vi pensaba que era un zombi.

Se muere todo el mundo.

Hay que darse prisa.

-Lo más seguro es que muera el mismo día que Franco.

-Igual se encuentran los dos en el cielo.

-O en el infierno.

Los fascistas van allí. Señorita.

Dime, Carlos.

¿Se ha muerto?

No, pero está mal. Vosotros repasad...

...la lección de hoy. ¿De acuerdo?

Por si todo se complica, dejemos de reunirnos.

-Sí. Corremos un gran riesgo con tanto incontrolado.

-No pasará nada. Tranquilicémonos.

Nadie quiere que las cosas se salgan de madre.

-Sí. Pero andémonos con tiento. -Y algo más.

Por si todo se complica, saquemos el dinero del banco.

Podemos necesitar liquidez. -Sí.

-Buena idea. Perdonadme un momento.

-Pediré un extracto. -¿Qué pasa, Antonio?

Es que me ha parecido...

No. Como que están ahí.

Hay policías en la azotea. Eso es que se ha muerto ya.

Sí.

Sí, sí, mira, mira.

Están ahí.

Soy Ramírez Sañudo. ¿Puede ponerme con el ministro?

-Gracias.

Hola. ¿Cómo está el ministro?

Hay fuerzas de seguridad armadas en frente de mi oficina.

¿Se ha muerto ya?

¿Cómo?

¿Pingüinos?

Joder, ministro. Sí, sí.

Por supuesto, a tus órdenes. Gracias.

-¿Ha fallecido ya?

-Todavía no.

Señores, la señal va a ser un documental que pondrán...

...que pondrán sobre pingüinos.

¿Pingüinos? ¡Qué tendrá que ver Franco con eso!

¿Y qué pintan esos ahí, Pablo?

La operación lucero. Está en marcha.

-¿Cómo que pingüinos?

¿Cuándo aparezcan pingüinos es que ha muerto?

Está bien.

¿Qué les pasa a los del ministerio? Quieren jugar a los espías.

¡Pingüinos!

Están locos. Completamente locos.

-Gallardo. -Un momento.

Vais a iros a La Paz.

-No podemos salir. -Ni hablar.

-¿Qué? -Debemos desaparecer.

-¿Qué pasa ahora?

-Los de extrema derecha van a por nosotros.

¿Qué tontería es esa? -No lo es.

Un miembro de la BPS. Debemos desaparecer.

-¿Dónde vais a meteros?

-Yo tengo sitio. -¿Y tú?

No, no me lo digas.

¿Estáis en el PC?

No me lo vais a decir. Estoy harto de fascistas, policías,...

...políticos y de todo.

Así no hay manera de trabajar. ¿Qué haré yo ahora?

Venga.

Desapareced de mi vista. Y cuidado.

-Gracias. Hasta la vista, y ojo. -Tú también.

-¿Y tú? ¿Dónde diablos vas a ir?

-Quédate hasta que Juana vuelva del hospital.

A ver si os puedo conseguir un coche. -Gracias, Gallardo.

-Qué ganas tengo de jubilarme y perderos de vista.

Una cosa. No salgas de la redacción para nada.

No me fío de nadie.

Gracias.

Será el presidente del gobierno.

-¿Tú crees? -No tardará mucho. Ya lo verás.

Te digo que ha pasado algo. Que no.

¿Y por qué no salen? Yo qué sé. No le dejarán.

Habrá algún problema. Dios mío.

Nos vamos a hartar de estar aquí. -¿Por qué?

-Los de la extrema derecha. -¿Qué ha pasado?

-Ni Toni ni Raúl pueden suplirnos. Están amenazados.

-¿Amenazados? Voy a llamar a Toni.

Eh, hola. ¿Qué tal? -Bien.

¿Trabajas en "Pueblo"?

Sí. Soy la madre de Toni Alcántara.

¿Es la madre de Toni? Sí.

-¿Cómo estás? -Muy bien.

¿Tienen ingresado a alguien? No. Mi madre tiene un amigo.

¿Mi hijo no viene? -No.

-Está en la redacción. Ah.

En la redacción. Mercedes.

Ya estamos.

Por fin. Mucho gusto.

-Encantado.

Dile que me has visto. Claro.

¿De qué la conoces? Porque esta chica...

...alguna vez va a buscar a Toni. ¿Sí?

Que tu hijo es una máquina. ¿De qué?

Merche, que hay que explicártelo todo.

Venga, a ver. Cuánto tardabais.

-Agárrese. ¿Cómo está?

-Mejor. Nos han pedido el alta en la puerta.

-¿Qué tal se encuentra? -Mejor.

No nos dejaban salir. Hemos visto salir a Fraga.

No puedo quitarme de la cabeza la cara de Vigueras.

Es la primera vez que veo a alguien a punto de morir.

Yo vi a mi abuela, pero es diferente.

-¿Y si es una plaga? -¿De qué?

-De fachas gordos que se mueren uno a uno, empezando por Franco.

Eso es imposible. Franco no está muerto.

-Ni Vigueras.

Oye, ¿qué habrá sido lo último que ha pensado cuándo le dio el infarto?

¿Vigueras? No sé.

¿Por qué lo preguntas?

Porque si se muere, lo último que habrá escuchado...

...será el himno de la república.

-¿Era ese himno? Le habrá sentado fatal.

-¿Os lo imagináis?

Toda la vida echando pestes de la república, mueres y vienen los rojos.

¿Y si le pasa los mismo a Franco? Qué va.

Seguro que le traen el orfeón donostiarra para que muera...

...con el "Cara al Sol". No está para que le canten.

-Es verdad. -Pero morirá en la cama.

¿Qué más da dónde se muera?

Sí que da, Carlos, sí que da.

"El señor Vigueras era un ser odioso que hacía la vida imposible...

...a más de uno, entre ellos a mí".

"Pero fue el primero que hizo que entendiese las matemáticas".

"Hoy, visto desde la distancia, no es más que uno...

...de los pocos profesores que me dejaron huella".

"Una huella de no muy grato recuerdo. Pero hubo otros,...

...como don Venancio, que hoy recuerdo con cariño".

"Porque ese sí que fue un gran maestro".

Como en un espejo me miro en ti.

Humildad, Alcántara, humildad.

Esa humildad que aún te falta por aprender.

Obsesionados por acumular más y más...

...bienes materiales.

Quedan absueltos vuestros pecados,...

...pero vuestra vida será una lucha contra el mal.

No le haré asco.

Como estás delante, yo leo en ti.

¡Eh!

Tu cerebro errante...

...y no estás aquí.

El amor de Dios todopoderoso...

...para toda la eternidad.

¿Otra vez? ¿Cuánto dura la eternidad?

La eternidad quiere decir para siempre.

Solos quedamos al fin.