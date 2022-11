Dúos Increíbles es el programa más emocionante de la televisión. Nunca sabemos qué va a pasar. Es la magia que consigue el equipo cambiando cada semana la dinámica. Ya hemos entrado en la fase final y hemos asistido a dos hechos insólitos: Ana Belén y Agoney han pasado de ser los últimos, a la cabeza de la clasificación y Miguel Poveda no ha ganado. El catalán no sabía lo que era subir al escenario y no llevarse el primer puesto, pero en Dúos, queda demostrado, no te puedes relajar.

Miguel Poveda y Antonio José pierden el primer puesto Antonio José y Miguel Poveda en el programa 9 de Dúos Increíbles RTVE Miguel Poveda y Antonio José hicieron match nada más escucharse y sus actuaciones se han contado por éxitos. Incluso cuando en semifinales compitieron como cuarteto junto a Yoly Saa y Sole Giménez. Poveda no conocía la derrota. En cada enfrentamiento ha salido victorioso. Incluso cuando cambió de pareja y cantó junto a la exlíder de Presuntos Implicados. Pero ha llegado la final y las tornas han cambiado. Ana Belén y Agoney siempre habían sido favoritos, pero no habían acabado de despegar. Han pasado de entrar en la final por los pelos gracias a la repesca, a liderar la tabla. Y ahora Poveda y Antonio José se tienen que conformar con la segunda posición.

Las dos actuaciones brillantes de Agoney y Ana Belén Ana Belén y Agoney en Dúos Increíbles RTVE Ana Belén, igual de estrella que de generosa, eligió la canción de Tino Casal, "Eloise", sabiendo que Agoney se luciría con ella. Y no se equivocó. Los dos estuvieron espléndidos. Tanto, que se han llevado el aplauso más largo de lo que llevamos de Dúos Increíbles. "Gracias por atreverte a hacer un tema tan mítico. Por arriesgarte. Por hacerlo tan bien", le decía un emocionado Agoney. Hay química entre ellos. Y si ella es eterna, él, como dice Poveda, es un espectáculo. Dúos Increíbles | La llorona: ¿Por qué es la canción que nunca deja de ampliar letra? RTVE.es Remataron la faena con "La llorona". Una canción básica, repetitiva, popular... pero algo tiene que "te hace entrar en ella" asegura Ana Belén. Es la canción por excelencia de México. Existen más de 500 versiones de ella y no para de crecer. Cada artista compone nuevas estrofas que el público corea y convierte a este himno en inmortal. Agoney y Ana Belén la han aprovechado llenándola de fuerza y delicadeza. Un difícil equilibrio que, en sus voces, parece un juego de niños.

'La viuda negra' de Dúos Increíbles tiene suerte con su nueva pareja Marta Soto y Diego Torres en Dúos Increíbles RTVE La pobre Marta Soto no ha tenido buena suerte hasta ahora en Dúos Increíbles. La llaman 'La viuda negra' porque ya va por su tercera pareja. Ainhoa Arteta abandonó por problemas de salud y Francisco fue eliminado junto a Víctor Manuel porque el público prefirió a Diego Torres. Precisamente el argentino, según las reglas del juego, era su nuevo compañero. Ha sido la primera vez que han cantado juntos y no se les ha dado mal. "Tu recuerdo" de Ricky Martin y Chambao y un bolero les han servido para alcanzar un tercer puesto que les sirve para mirar con optimismo el próximo programa.