"Yo lo dije el primer día: jamás en vida he estado tan fuera de mi zona de confort". Carlos Goñi ha vivido uno de sus peores momentos como cantante. El líder de Revólver se ha subido al escenario en la semifinal de Dúos Increíbles para interpretar junto a Antonio Carmona un tema de Pau Donés, "El lado oscuro". En una versión totalmente actualizada, el rockero tuvo que adaptarse a unos arreglos musicales latinos a los que no está para nada acostumbrado. En mitad de la canción llegó el colapso. "¡Se ha ido!" decían Yoly Saa y Antonio José, los artistas noveles contra los que competían. Carlos Goñi, ante el error, se ha bloqueado y ha abandonado la posición de micrófono y ha hecho parar el directo. Ha cortado la canción.

"Esto es un directo, pero podemos parar. - Decía presurosa Sole Giménez mientras subía al escenario a abrazar a su compañero y contrincante en la gala - No te preocupes, cariño, no pasa nada. Estamos aquí todos para apoyarnos los unos a los otros".

Goñi, aún un poco en shock, agradecía el gesto: "Eres una crack". Y es que la vocalista de Presuntos Implicados ha conseguido levantar el ánimo de Carlos en solo unos segundos. Cuando parecía que iba a ser imposible que retomara la actuación, ella ha logrado tocarle la fibra con una arenga que nos ha conmovido a todos: "Lo importante es la música, tú disfrútala. ¡Venga! ¡Por Pau!". Y entonces sí. Carmona y Goñi han rendido tributo a Pau Donés con una de sus canciones más íntimas y coreadas.

"Sole que es una de las personas que más quiero en este mundo porque somos amigos desde hace 35 años pues como me conoce muyyyyyy bien...", valoraba.

"En la música que estábamos haciendo hay una serie de compases que hacen que yo tenga que ir con mucho cuidado y me he tropezado." Admitía el cantante con humildad. Lejos de sentirse incómodo en el programa, Carlos Goñi se ha sentido afortunado: "Me he sentido protegido, me he sentido cuidado y hoy en día, ¿cuánta gente puede decir eso? Estoy extraordinariamente bien rodeado mira a donde mire."

Al finalizar su segunda actuación, la que sí han conseguido terminar, Carlos Goñi no ha conseguido aguantar las lágrimas. Se ha emocionado mucho al escuchar a Carmona presumir orgulloso de él como compañero: "Aquí estamos los seniors para dar lo mejor." "Eres un cabrón", le respondía mientras lloraba de gratitud.

El propio Antonio justificaba lo ocurrido. En una canción interpretada por dos artistas consagrados, nadie esperaba un fallo, pero hasta los mejores profesionales tienen errores: "Este programa va muy deprisa y da poco tiempo a ensayar."

"En la elección de las canciones, -comentaba Goñi- yo le dije a Antonio: «Lo que tú digas a mí me va a Misa. Yo voy a hacerlo lo mejor que sepa porque es la única forma en la que sé hacerlo». A veces sale mejor y a veces sale peor."

Y tan mal no ha salido porque el público del programa terminó dando a la pareja la victoria del duelo. Antonio Carmona y Carlos Goñi salieron airosos de la batalla. Luego, la clasificación final dijo otra cosa y ya conocemos el nombre de los finalistas de Dúos Increíbles.