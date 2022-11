Francisco, la voz valenciana más potente y exitosa de los 90 ha vuelto a televisión y lo ha hecho con carácter de urgencia. Ainhoa Arteta comenzó a sentirse mal un día antes de la grabación del sexto programa de Dúos Increíbles y rápidamente hubo que buscar a una estrella consagrada que cantara con Marta Soto. El reto no era fácil porque las canciones ya estaban elegidas y además los arreglos preparados para la tesitura de la soprano.

Los problemas de Francisco al cantar en Dúos Increíbles

Juan y Medio, presentador del programa, ha querido agradecer públicamente a Francisco su buena disposición: "Ha sido una canción difícil preparada en un tiempo récord". Producción le apremiaba a subirse al escenario en menos de 24 horas y él se aventuró sin pensárselo. Le invitaron de noche, viajó de madrugada; en Madrid conoció a Marta, ensayó corriendo las canciones y ese mismo día grabó la gala.

El segundo tema que han interpretado Francisco y Marta ha sido uno de los himnos de Mecano, "Me cuesta tanto olvidarte" y se ha hecho visible que la canción no estaba a la altura de las necesidades de Francisco: "Es una canción preparada para que la cante Ainhoa. Vengo a sustituir a una persona que se ha puesto enferma y tengo que cantar unos temas que ya estaban seleccionados y arreglados y había que hacerlo. Y ahí hemos jugado con desventaja."

Humilde, pero siempre dispuesto a trabajar lo que haga falta, reconocía: "He hecho lo que he podido. No es una canción con la que yo pueda expresarme. No la puedo cantar en mi cuerda. No he cantado nunca con esos graves". Y es que la canción compuesta por José María Cano, se le ha quedado corta a Francisco. Los arreglos pensados para Arteta, soprano, no han permitido desplegar el registro de florituras qué él posee como tenor.

Francisco es el concursante sorpresa de Dúos Increíbles. Ha sustituído a Ainhoa Arteta que ha abandonado por motivos de salud RTVE

Pero el resultado no ha sido malo. Marta Soto, con su nueva pareja, escala una posición el ranking final del grupo B. "El objetivo es cantar bien, disfrutar de la música y que llegue a la gente" decía Francisco. Y lo ha conseguido. Ya son terceros en Dúos Increíbles: "Meterte en la piel de otro cantante con esos temas tan conocidos es un reto. Pero a mí esos retos me gustan y todo lo que sea música es hermoso. Al final ha salido y la próxima semana tendremos más tiempo."