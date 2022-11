Lleva cantando desde que era un niño y hoy, Francisco, puede presumir de tener una larga trayectoria musical y de conservar la maravillosa voz de tenor. Tiene 63 años y puede mirar atrás con orgullo a aquel niño, el mayor de seis hermanos, que creció huérfano de padre cuidado que creció entre las faldas de su abuela, a aquel Francisco González Sarriá que trabajó de albañil, y al joven de 18 llamado Frango que cantó en público por primera vez soñando con llegar a ser como su ídolo, Nino Bravo. Para lograrlo, se presentó a certámenes musicales, festivales e incluso al programa Gente joven de Televisión Española. En 1981, cuando tenía 22 años, representó a España en el Festival de la OTI con la canción 'Latino', alcanzando el primer puesto, una hazaña que repitió en 1992 con el tema 'Adónde voy sin ti'. Latino es una de las canciones que arrasaron en los 80 y hoy se siguen cantando, es uno de los grandes triunfos de Francisco, como lo es 'La chica del póster'. Los 80 fueron suyos, arrasando en la radio, la televisión, en concierto... Lo tenía todo: una voz potente y un físico imponente. ¡Francisco era una gran estrella!

Ha trabajado con los más grandes, desde los compositores Augusto Algueró y Manuel Alejandro hasta artistas como Monsterrat Caballé. Su carrera es digna de mención, tanto en la canción pop y melódica como en el terreno lírico. "He tenido la suerte en estos años de que nunca me han impuesto una canción que a mí no me gustase", decía en los micrófonos de RNE.

Una vida aireada en la prensa rosa

En el año 2000, la dominicana Denia Apolinar anunció que tenía una hija con Francisco. El cantante lo negó, pero en 2008, la justicia dictaminó que la niña, Naomi, era legalmente su hija: comenzó a llevar su apellido y a tener derecho a una pensión. "A esta señora no la conozco, no la he conocido en la vida. Yo he aceptado lo que la Justicia en su día dijo. Nunca ha buscado un padre, busca dinero y tele", dijo el artista. Desde entonces su relación ha pasado por distintas fases, intercambiando comentarios desagradables e insultos, algunos aireados por la prensa más amarilla. Naomi tiene ahora 21 años y en abril de 2022 vio a su padre en un juicio por la manutención. "No se atrevió a mirarme a la cara", dijo ella. Fuera del ámbito personal, Francisco se ha visto también envuelto en polémicas por sus comentarios sobre política.