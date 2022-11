Nadie quiere perderse sus dúos. Ana Belén y Agoney nos han conquistado a lo largo de Dúos increíbles con "Si tú no estás aquí", "Derroche", "Sangre española" o "Cómo pudiste hacerme esto a mí", entre otras actuaciones llenas de emoción, carisma y, cómo no, mucho estilo. Aparte de tener dos voces excepcionales, Ana Belén y Agoney nos sorprenden cada noche con unos looks muy cuidados. A ella ya la hemos visto con el icónico vestido España de Sybilla; a él, con diversos trajes con mucha personalidad. En este último programa ambos demuestran una vez más su gran pasión por la moda: la intérprete de "Agapimú" rescata un David Delfín espectacular de su armario, mientras que el flamante participante del Benidorm Fest 2023 opta por un traje de aires orientales.

Así es la chaqueta kimono de Agoney Si Ana Belén destaca con azul eléctrico y amarillo, el artista canario prefiere -al menos en esta ocasión- la sobriedad del gris y el negro. Se trata de un conjunto de chaqueta y pantalón con brocado en seda salvaje y animal print que recuerda y con razón al mundo asiático: su chaqueta, larga y fluida, traslada el kimono a la moda occidental. El traje que exhibe Agoney en Dúos increíbles pertenece a la colección Summer 2022 de la firma Jasanzo. Sus diseños, de inspiración oriental, rechazan las colecciones masculinas y femeninas: Jasanzo apuesta por las prendas unisex y la confección en España, con un taller situado en Madrid. Ana Belén y Agoney en la fase final de Dúos Increíbles RTVE Agoney está comodísimo con este impresionante look de inspiración oriental, el último de una larga de lista de trajes con los que el canario nos ha dejado sin habla. Debutó en Dúos increíbles con un rompedor conjunto de chaqueta y pantalones denim de Paloma Suárez, toda una declaración de intenciones. Un traje ceñido a la cintura y con contraste de colores y tejidos, otro oversize en color crema… Siempre arriesga y siempre acierta. Es sin duda uno de los mejores vestidos del programa, como confirma el kimono de Jasanzo que ha llevado este jueves, y es que con Ana Belén forma una de las parejas más estilosas de Dúos increíbles. ¿Con qué look nos sorprenderá la próxima semana?