El Mundial de Catar viene cargado de polémica. En el centro de las críticas se encuentran los derechos humanos: Khalid Salman, embajador del mundial y exfutbolista catarí, llegó a calificar a la homosexualidad como un "daño mental" y un "pecado". Algunos futbolistas decidieron mostrar su apoyo al colectivo LGTBIQ+ durante el campeonato luciendo un brazalete con la bandera arcoíris, conocido como brazalete One Love por el mensaje que se puede leer en él. Sin embargo, las posibles sanciones deportivas por parte de la FIFA les han hecho cambiar de idea.

Así puedes conseguir el barazalete One Love

La Federación Inglesa era una de las partidarias de este brazalete. De hecho, ya se había visto con anterioridad a su capitán, Harry Kane, con esta pieza. Aunque el deportista ya había asegurado que no le importaba exponerse a sanciones, como recordaba EFE, finalmente no lo lució en el partido que enfrentaba este lunes a Inglaterra e Irán, una decisión que se produjo poco antes de que se celebrase el encuentro. No solo Inglaterra ha abandonado sus planes: tampoco utilizarán el brazalete One Love las selecciones de Gales, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Alemania y Dinamarca.

Harry Kane con el brazalete One Love el 23 de septiembre de 2022 GTRES GTRES/ PA ENGLAND/ NICK POTTS

De fondo blanco, corazón de la bandera arcoíris con un 1 en el centro y el mensaje "One Love", el brazalete está en boca de todos, pero ¿dónde se puede comprar? La propia página web de la federación de fútbol de Países Bajos lo ofrece entre sus productos, pero habrá que esperar para poder conseguirlo por esta vía: el brazalete se encuentra agotado, una muestra más del gran interés que se ha generado a su alrededor. Otras tiendas no oficiales sí venden réplicas del brazalete One Love.

Harry Kane con el brazalete No Discrimination en el partido Inglaterra-Irán dle Mundial de Catar REUTERS/Hannah Mckay

Los futbolistas no se arriesgarán a llevar en Catar este brazalete, pero todo apunta a que muchísimas personas en todo el mundo sí lo lucirán. Lo que sí que podrán ponerse los deportistas en el campo es el brazalete de No Discrimination. Aunque la FIFA iba a poner en marcha esta campaña en cuartos de final, se ha adelantado, de forma que los jugadores tengan una alternativa al brazalete One Love y puedan seguir mostrando su apoyo durante el Mundial. Harry Kane y Gareth Bale ya se lo han puesto. Eso sí, el diseño es muy diferente: blanco, negro y amarillo son los colores de este brazalete, también disponible en blanco y negro. Eso sí, no hay ni rastro de la bandera arcoíris.