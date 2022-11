El Mundial de fútbol de Qatar 2022 da el pistoletazo de salida. Hoy, a las 15:45 horas ha arrancado uno de los mundiales más polémicos que se recuerdan, con la ceremonia de inauguración, que puedes seguir en directo en RTVE Play. En ella se tenía previsto que actuasen BTS y Black Eyed Peas, así como Maluma y Nicki Minaj, quienes iban a interpretar la canción oficial de evento, "Tukoh Taka", que se estrenó un día antes del inicio de la competición. El cantante ha decidido actuar para "celebrar el fútbol" pese a la negativa de actuar de otros artistas como su compatriota Shakira. Preguntado por ello en un programa de televisión israelí, el cantante colombiano ha perdido los nervios frente a las cámaras y ha abandonado la entrevista de manera abrupta.

Maluma y el polémico Mundial de Qatar: ¿qué ha dicho?

"Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol. A poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes". Estas son las palabras de Maluma después de la lluvia de críticas que le han caído por decir que sí a actuar en la previa del Mundial de Qatar, un país donde no se respetan los derechos humanos. El cantante ha compartido estas declaraciones a través de sus redes sociales.

El cantante no para de acaparar titulares por su opinión sobre el Mundial de Qatar en un programa israelí: "Esa es mi tarea y mi legado. No voy a cambiar. Si algunos no quisieron venir es su problema". Después el periodista ha insistido y Maluma ha empezado a mostrar su enfado tras tachar de "grosero" al periodista: "Es algo que no puedo resolver, solo he venido aquí a disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol, lo demás es algo en lo que no quiero verme envuelto", ha asegurado el artista, dejando con la palabra en la boca al presentador tras levantarse e irse del plató.