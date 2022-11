Esta tarde el mundo de la cultura pop se tiñe de negro para despedirse de Jason David Frank, el actor conocido por interpretar al Power Ranger Verde. El intérprete ha muerto a los 49 años de edad según informa el portal estadounidense TMZ: "Desafortunadamente, es cierto. Pedimos respeto y privacidad en este horrible momento por el que estamos pasando y en el que lidiamos con la pérdida de un ser humano tan maravilloso", dijo su representante, Brian Butler-Au, al medio de comunicación. Durante 124 episodios Jason David Frank se convirtió en uno de los rostros más populares en la serie de los Power Rangers (1993-1996).

Adiós al Power Ranger Verde

El personaje de Jason David Frank guarda uno de los secretos de los Power Rangers. Él interpretó a Tommy Oliver, quien pasó de ser el Ranger Verde a ser el Blanco, convirtiéndose en el segundo líder del equipo. Un papel que Jason David Frank repitió en varias ocasiones a lo largo de los años, en cine y televisión. La última vez fue en 2018, aunque también prestó su voz al personaje en diversos videojuegos. Una presencia casi constante en la franquicia que le llevó incluso a hacer un cameo en el reinicio de los Power Rangers en la película de 2017. Además, el actor combinaba el mundo de la interpretación con el de las artes marciales, llegando a competir a nivel profesional.

En su vida personal se había convertido también en un líder: "Él amaba mucho a su familia, amigos y fans y será alguien a quien realmente echaremos en falta", dice el representante de Jason David Frank. Tras lo cual compartió su pésame en las redes sociales: "Muy triste de enterarme de la muerte de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial conocido por interpretar a Tommy en los Power Rangers. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de dirigirlo para las peleas en las que compitió". Además, tras saberse que el actor se ha quitado la vida, Brian Butler-Au manda un mensaje para alertar de los problemas de suicidio y salud mental: "Si alguien que conoces puede estar deprimido, por favor compruébalo", dice.

También ha dado su pésame su compañero de los Power Rangers, Walter E Jones, conocido por su papel de Ranger Negro en Mighty Morphing Power Rangers: "RIP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial", lamenta. Mientras que Mike Bronzouilis, quien fue entrenador del actor, ha escrito en sus redes: "Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aun estoy en shock. Me siento terriblemente mal, me llamó y me dejó un mensaje y tardé demasiado", dice, dejando caer también que el actor se haya suicidado. "Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil", añade.