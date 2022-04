Jerry Seinfeld se despide de su 'madre', Liz Sheridan

Su familia televisiva la despide con emotivos mensajes. El primero en recibir la noticia y reaccionar ha sido Jerry Seinfeld, el que fuera su hijo en la ficción Seinfeld. El actor asegura en su cuenta de Twitter: "Liz siempre fue la mamá televisiva más dulce y agradable que un hijo podría desear. Cada vez que venía a nuestro programa transmitía una gran sensación acogedora. Tuve mucha suerte de haberla conocido".

“Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU“