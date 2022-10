José Otero es uno de los 18 elegidos para el Benidorm Fest 2023. El cantante canario, ha sido elegido entre las 876 propuestas que RTVE ha recibido en las últimas semanas. El artista de 32 años lleva desarrollando su faceta profesional en la música tras su participación en el show talent La Voz en México, donde entró a formar parte del equipo del conocido cantante Ricardo Montaner. Aprovechó el tirón de su paso por el programa para firmar por Warner Music en el país latino, sello con el que ha publicado varios singles que acumulan grandes cifras de reproducción en Youtube. Más de 4 millones de visualizaciones tienen su colaboración con la artista Karen Méndez en el tema Qué haríamos los viernes y su último estreno, Estés en Donde Estés que está cerca de llegar a las 200.000 reproducciones.

Pilar Rubio y Sergio Ramos se dieron el 'sí, quiero' en Sevilla en junio de 2019 bajo estrictas medidas de seguridad. Los invitados no pudieron utilizar sus teléfonos móviles, así que nadie pudo grabar una de las actuaciones más sorprendentes del nuevo candidato a representar a España en Eurovisión 2023.

Su saltó a la fama en La Voz México, le dio otra curiosa oportunidad. Aquel escaparate mundial retumbó hasta los oídos de Pilar Rubio, quien quiso invitarle para que cantara en el momento más importante de la ceremonia . Otero, no solo disfrutó y bailó en un evento en el que no faltó ningún detalle, sino que José Otero puso voz a la entrada de Pilar Rubio en la Catedral de Sevilla .

¿Quién es José Otero?

Natural de Telde, Gran Canaria, José Otero tiene 32 años y la música es su gran pasión. Este joven talento ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en México. En el concurso que lo hizo fmaoso, formó equipo con el famoso cantante Ricardo Montaner, que quiso contar con él para formar parte de su grupo. Conquistó al público interpretando canciones, como "Dancing on My Own" de Calum Scott, o "Llegaste tú", de Luis Fonsi. Finalmente, Otero se quedó a las puertas de los cuartos de final.

La canción "Estés donde estés" es su último lanzamiento, que vio la luz hace tan solo un mes. El cantante está ahora centrado en su regreso a España y su aventura en el Benidorm Fest. ¿Conseguirá ser el próximo representante de nuestro país en Eurovisión?