Karol G está dando mucho que hablar en su última gira, Strip Love Tour. La Bichota está recorriendo el mundo con su música, arrasando y agotando entradas en cada uno de sus conciertos, sobre todo después de que la cantante confirmara que el próximo año se dedicará a descansar y no habrá gira. Todos quieren disfrutar de sus temas, cada vez más populares a nivel mundial, desde "Tusa" hasta "Sejodioto". Karol G siempre se ha mostrado muy agradecida con sus fans, quienes le muestran su apoyo a diario en redes y no se pierden niguno de sus conciertos. La artista colombiana sabe cómo agradecérselo. En uno de sus último recitales, la noche en la que anunció su parón temporal, invitó a una de sus seguidoras a su último concierto en Puerto Rico en 2023L. A la cantante le llamó la atención el cartel que llevaba, que decía que no se había perdido nunca un show suyo en EEUU. "no sé si vas a tener plata, pero a ese te invita la Bichota, te lleva, te viaja, te da el backstage, así que alguien de mi equipo por favor para que me ayuden", le aseguró.

No es la primera vez ni será la última que Karol G tiene un gran gesto con uno de sus fans. Esta vez la cantante se enteró de que una de las personas asistentes se puso de parto en pleno concierto mientras sonaba "El Makinon" y tuvo que abandonar el recinto, el Save Mart Center en Fresno, California, para dirigirse urgentemente al hospital. Cuando Karol G se enteró se quedó en shock, tanto que puso en marcha una investigación para averiguar de quién se trataba.

“Bienvenida a la mini Bichota ❤️‍����

Dios te bendiga Hermosa.

Para los que no saben ella es Anahi, la mamita estaba gozando del show cuando se adelantó el parto en pleno concierto de Karol G, fue una locura pero sin duda una bendición y experiencia inolvidable ����♥️ pic.twitter.com/N9CO4iPFop“ — ����GTEAM-COL☆| Tati��‍⬛ (@TatianaCBM) October 27, 2022

Lo consiguió y, sin dudarlo, fue a visitar a la madre y a su bebé al hospital. Fue la propia Karol G la que compartió el momento del encuentro en sus redes sociales. "Anahí, la bebé, está increíblemente saludable y hermosa. Su mamita también... ¡y yo sin palabras! Feliz, bendecida y agradecida, por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida. Aquí estoy, siempre leal a la lealtad de ustedes", comentó la cantante emocionada.

Una experiencia que la mamá del bebé no olvidará nunca, que además, ha sido muy aplaudida entre los fans de la cantante. Karol G continúa ahora con su gira, ahora en EEUU. Esta noche actuará en Portland, en Oregón. La última parada, Boston, Massachusetts, el próximo 2 de noviembre.