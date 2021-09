Carolina Giraldo Navarro, aka Karol G, se ha consolidado como una de las figuras más importantes dentro de la música urbana contemporánea. La colombiana no solo no ha parado de cosechar éxitos desde el lanzamiento de "Tusa", sino que ahora reflexiona modestamente sobre cómo llegó hasta aquí sin perder el foco de sus orígenes. El próximo mes de septiembre será la portada de Billboard y la intérprete, que tiene claros cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo, lanza un potente mensaje para todas aquellas mujeres que quieran hacerse un hueco en la industria actual.

"Cuando lancé "Tusa" creí que nunca podría superarla. Me sentí bloqueada y dejé de hacer música. Le dije a mi equipo que aprovechase esta canción tanto como pudieran porque probablemente sería una maravilla de un solo éxito. Todos mis conciertos fueron cancelados. Pensé que todo había terminado, me deprimí y es un sentimiento que no le deseo a nadie", confesaba la artista sobre el boom que adquirió su lanzamiento.

En ese momento, Karol decidió poner su mundo en pausa y darse la oportunidad de "no hacer nada": "Es difícil de explicar, pero me enamoré de mí misma de nuevo", indicaba tras explicar que dedicó muchas horas a reescuchar viejas canciones que había escrito.

"Quiero ver hasta dónde puedo llegar como artista" El hecho de que sea una de las mujeres con mayor éxito en el reguetón actual ha permitido que sean muchos los intérpretes masculinos que hayan pedido una collab junto a ella. "Quiero ver hasta dónde puedo llegar como artista y como empresaria. Quiero estar en un momento de mi vida en el que pueda decir: "Lo he hecho todo, no hay nada más que hacer"", añadía la colombiana. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas: "He pasado por cosas realmente horribles como mujer en la industria", comenzaba explicando. "Pero ni siquiera quiero hablar de eso porque no quiero convertirme en una víctima. Pase lo que pase, todo es pasado. Esas experiencias ayudaron a dar forma a la mujer y la artista que soy hoy". Después del lanzamiento de "Tusa", "Bichota" permitió que la intérprete se vinculase más a su música: "Atrás quedaron los días en los que alguien me enviaba una canción y yo decía: "Está bien, la cantaré si es buena". Ahora, incluso si hay compositores involucrados, la dirección de la letra y el estilo están en mis manos. Estoy en un punto de mi carrera en el que sé lo que quiero y no quiero publicar", añadía.