Â¿Esconde 'SEJODIOTO', de Karol G, un mensaje para Anuel AA?

Después de exitazos como "Mi Cama", "Bichota", "Ay Dios Mio" o "Tusa", no es de extrañar que la colombiana se haya convertido en la artista latina femenina con más streams del 2021 y con mayor proyección internacional. Tras un pequeño descanso y sin previo aviso, la reina del reguetón vuelve con toda esa fuerza, garra y energía a la que nos tiene acostumbrados, con este nuevo temazo que ha dejado a todos sus seguidores sin palabras. La "bichota" acaba de lanzar "SEJODIOTO", una canción con la que parece estar gritando al mundo lo bien que se encuentra soltera y sin compromiso.

El anuncio llegó a través de la publicación de una foto en su cuenta de Instagram, con la que la cantante aprovechó de paso para mostrarnos su nuevo look. Su pelo y cejas están teñidas de un tono turquesa y aparece enfundada en un abrigo de piel de color verde brillante, que marca gran parte de la estética de este nuevo single.

¿Es la respuesta que esperaba Anuel AA?

"Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos", dice el estribillo. Una auténtica oda a la soltería y a esa etapa en la que se encuentran muchas personas cuando acaban de terminar una relación. Como no podía ser de otra forma, los versos de la canción han revolucionado las redes. Muchos ya apuntan a que Karol G podría estar lanzando un claro mensaje a su ex pareja, Anuel AA.

“Anuel saca “23 preguntas” & Karol G saca “Se Jodio to” ahí están tus contestaciones bello ��“ — D I A R A �� (@rivraDiara) September 21, 2021

Su relación siempre ha sido pública, y desde que lo dejaron, Anuel tampoco ha parado de hacer llamaditas de atención al respecto. Por lo que son muchos los fans de la colombiana que creen que con este tema ella estaría respondiendo a Anuel y contando su parte de la historia. Con frases como: "Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones" o "Por más que me critiquen, me tiene sin cojones", la artista parece indicar que ahora se siente mucho más libre para hacer lo que realmente quiere sin miedo a las críticas o al que dirán.

“Anuel escuchado la nueva canción de KAROL G como dice "Q chimba se siente hacer el amor con otro" pic.twitter.com/Cu1HP7SDty“ — A L E J A N D R O® �� (@ale_mohe) September 22, 2021

La canción está compuesta por Cristian Andrés Salazar, J. Quiles, Lenny Tavárez, Ovy On The Drums y ella misma. Un tema de perreo que nos recuerda mucho a los inicios de su carrera y a singles como "Pineapple". El videoclip esta dirigido nuevamente por Collin Tilley y grabado en Los Ángeles. Es una clara apuesta por la calidad cinematográfica y en el hace guiño a su anterior tema "MAKINON", a su pasión por las motos, los coches y las coreografías a lo diva del pop.

El tema se ha hecho viral en Twitter a las pocas horas de su estreno y ya se ha colado en tendencias de Youtube con más de dos millones de reproducciones. Os recordamos que seguramente Karol presente este jueves la canción en el escenario de los Billboard Latinos. ¿Te la vas a perder?