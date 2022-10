9:37

Marc Solsona creu que Santi Vila i Sandro Rosell "no són mals noms" per la candidatura municipal per Barcelona.

El secretari general adjunt del PDeCAT avança que tenen ja alternatives a Xavier Trias com a alcaldable per Barcelona, però que no diran noms abans d'hora: "Tenim converses avançades". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que Junts no representa l'espai exconvergent i aposta per reconstruir el centre "catalanista i sobiranista": "El país necessita retrobar-se amb l'espai CiU". Defensa que ERC ha d'ocupar un espai de centre al qual Junts ha renunciat.