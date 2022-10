Imagines un robot que t'ajudi a menjar? Aquest és el primer projecte d'un laboratori d'innovació digital sobre envelliment. Un avanç en la cura de la gent gran que permet un envelliment inclusiu i digne. El laboratori és el Barcelona Aging coLLaboratory (BALL), impulsat per deu institucions, entre les quals centres sanitaris, de recerca, universitats i entitats socials.

L'objectiu del living lab és "detectar necessitats, cocrear i testejar en entorns reals". Així ho ha afirmat el director d'Atenció Integrada del Parc Sanitari Pere Virgili, Marco Inzitari, en la presentació del projecte aquest dimecres. Els seus responsables han fet una demostració del prototip del robot, que ara es desenvoluparà amb la participació dels usuaris finals.

Robot acompanyat d'un cuidador

El projecte pioner és un robot per ajudar a menjar persones grans dependents, una idea gestada en tesis doctorals que ara el living lab desenvoluparà i perfeccionarà. Es tracta d'un braç robotitzat que subjecta la cullera i l'apropa a la boca de la persona per reduir les tasques més mecàniques dels cuidadors. Un software reconeix la cara de l'usuari per adaptar els moviments.

Els impulsors del projecte han insistit que volen facilitar la tasca dels cuidadors, però no substituir-los per robots. En aquest sentit, el director de l'Institut de Robòtica Industrial (IRI UPC-CSIC), Guillem Alenyà, ha observat que el robot mecanitza la tasca de donar el menjar, però que algú ha de preparar-lo, portar-lo a taula, recollir els plats i rentar-los, entre altres tasques.

Projecte pioner per ajudar a menjar persones grans dependents





Una de cada tres persones tindrà més de 65 anys el 2050 a Catalunya. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, si l'actual model d'atenció no canvia, l'índex de dependència de la gent gran també augmentarà, del 29% del 2021 al 44% el 2040. Davant els reptes i necessitats que plantegen aquests canvis demogràfics, aquest laboratori vol desplegar solucions innovadores.