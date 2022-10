L'Hospital Vall d'Hebron ha decorat la sala d'espera, una consulta i l'espai de l'accelerador com una selva amb animals per reduir les pors i l'angoixa dels infants amb càncer que han de rebre radioteràpia. L'hospital tracta el 80% dels infants de Catalunya que han de rebre radioteràpia. Els acceleradors, però, es troben a l'hospital general i no a l'infantil i fins ara, les nenes i nens compartien espai amb els adults.

"És molt important la humanització, posar-se al lloc del nen. L'experiència i la mirada són completament diferents de les dels adults", destaca la doctora Mònica Ramos, especialista en Oncologia Radioteràpica. Els responsables del servei esperen que podran reduir les sedacions gràcies a aquest entorn més amable.