Més de 300 activitats gratuïtes per promoure l'envelliment actiu. És el que ofereix FiraGran, a la Farga de l'Hospitalet, el saló per aquest públic referent a Europa.

01.14 min La gent gran gaudeix de més de 300 activitats gratuïtes per promoure l'envelliment actiu | Marga Esparza

Una trentena de jubilats s'han engrescat aquest matí en una singular bicicletada des de l'Arc de Triomf de Barcelona fins a la Farga de l'Hospitalet. Tallers de treballs manuals, circuits amb propostes, experiments... Fira Gran compta amb un munt d'activitats perquè la gent gran se senti activa i saludable. Fins aquest divendres es podrà visitar el saló i participar en totes les activitats.

També hi ha més de 80 expositors que ofereixen tota mena de productes, serveis, activitats i tecnologies adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones grans. S'espera arribar als 25.000 visitants aquest any.

La gent gran que ha acudit assegura que els hi ajuda a distreure's, a conèixer i socialitzar i a fer quelcom diferent del que estan acostumats. FiraGran existeix únicament per aglutinar en un únic espai tota la informació que qualsevol persona gran pugui necessitar per trobar sortida a les seves inquietuds i necessitats.