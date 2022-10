La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha anunciat aquest dimecres que la seva formació proposarà al PSOE un calendari clar per a l'aprovació de la Llei trans que "inclogui la finalització de la ponència el 18 de novembre" per "garantir que no hi ha més endarreriments" i la llei s'aprova abans que acabi l'any. Montero ha qualificat "d'incomprensible" que el PSOE hagi votat de la mà del PP un cop més a la Mesa del Congrés per ampliar una setmana el termini d'esmenes a la llei.

En declaracions a la premsa, Montero ha assegurat que el seu ministeri no "deixarà anar la mà" del col·lectiu LGTBI fins que "els seus drets siguin llei". Segons la ministra, l'ampliació del termini d'esmenes "només perjudica" les persones trans "que veuen en risc l'aprovació d'una llei que ha de garantir els seus drets".

Aquest dimarts els socialistes ja van avançar que demanarien una nova ampliació del termini de presentació d'esmenes per provar de resoldre el debat intern sobre la normativa. Fonts del PSOE van apuntar que presentaran noves esmenes a la llei, i van admetre que tenen "dubtes" sobre l'equiparació d'algunes violències a la violència de gènere, tot i que prometen que no tocaran la part d'autodeterminació de gènere.

El Ministeri d'Igualtat va respondre immediatament advertint que qui "paga les conseqüències" del retard de l'anomenada llei trans "són les persones trans i la comunitat LGTBI".