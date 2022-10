Carla Antonelli: "És una qüestió de guerres d'espais de poder"

Carla Antonelli assegura que el debat de la llei trans no és una qüestió ideològica per als socialsites. L'activista LGTBI atribueix els problemes amb la llei a una qüestió de guerres i espais de poder. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que al PSOE hi ha hagut una "metamorfosis" respecte a l'autodeterminació de gènere: diu que s'ha sentit ofesa per algunes excompanyes com Carmen Calvo, que ara esquiven el debat. L'exdiputada de l'Assemblea de la Comunitat de Madrid diu que Pedro Sánchez no li ha trucat després de la seva baixa del PSOE, però que s'han pres decisions sobre el tema: "Van anunciar que no es tocaria el cor de la llei". I diu que no ha estripat físicament el carnet del partit, ja que el guardarà com a record.