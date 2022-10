Part de Junts recull signatures per fer fora Dalmases del Parlamnet

El grup parlamentari de Junts, intenta tancar files amb l'executiva del partit després de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de la formació. L'autora de l'informe intern sobre les intimidacions del diputat a una periodista, l'advocada Magda Oranich, denuncia queixes d'altres companyes de partit pel comportament de Dalmases.

Aquest dimecres s'han sentit les primeres veus de diputades que denuncien actituds intimidatòries de Dalmases. Una part de Junts ja recull signatures per deixar-lo sense l'escó de diputat. Les persones més properes a Laura Borràs consideren que es tracta d'una cacera de bruixes.

Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat formalment que es reuneixi la Comissió de l'Estatut dels Diputats per abordar la situació de Francesc de Dalmases. Una comissió presidida per Jaume Alonso Cuevillas, també de Junts, que té dubtes sobre com procedir i per això ha consultat el lletrat major del Parlament. Segons el codi de conducta de la Cambra, les possibles sancions a Dalmases anirien des d'una amonestació pública a una multa d'entre 600 i 12.000 euros.