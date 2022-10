Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional frustren l'intent de la màfia holandesa d'instal·lar-se a Catalunya. Durant dos anys, els dos cossos policials han treballat conjuntament amb la policia dels Països Baixos.

El passat mes d'octubre es van fer entrades simultànies tant a Catalunya com a Holanda contra la Mocro Maffia en què dues persones van quedar detingudes. A Mataró, una tercera persona va ser arrestada. Hi ha quatre persones investigades més. L'organització tenia previst blanquejar diners a partir de diversos negocis i l’adquisició de béns provinents del narcotràfic.

El dispositiu es va dur a terme el passat 13 d’octubre. Els agents de la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra es van desplaçar a Holanda per actuar conjuntament amb la policia holandesa. Es van detenir les dues persones en el país holandès. La investigació s’ha saldat amb un tercer detingut que es va lliurar a la comissaria de Mataró dies després de l’operatiu i quatre persones més han quedat com a investigades.

Els cossos policials van intervenir 2.000.000 d'euros en efectiu en moneda de curs legal d’euro i francs suïssos durant en l’operatiu que es va dur a terme simultàniament a Holanda i Catalunya contra la màfia holandesa, una perillosa organització criminal amb epicentre als Països Baixos i Bèlgica i en el qual també va participar la policia dels Països Baixos (IRC la Haia). També van decomissar armes de foc real i munició. El grup feia servir els diners per a adquirir pisos, béns de luxe i vehicles d'alta gamma.

Se’ls imputen els delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal.

Després de dos anys de treball, membres de la UDYCO de Barcelona i dels Mossos d'Esquadra han estat vigilant activitats sospitoses. Els investigadors econòmics han identificat els negocis que utilitzaven per a blanquejar els béns adquirits i les connexions amb els Països Baixos per dur a terme les diverses operacions de blanqueig de capitals.

El cop a l'estructura econòmica d'aquesta organització s'ha basat principalment en la identificació, intel·ligència financera i bloqueig preventiu dels negocis (d'aparença lícita però usats per a fins delictius) que els detinguts tenien a Catalunya. Entre aquests negocis destaca la inversió en restauració i la compravenda de vehicles d'alta gamma. Aquestes dues metodologies de blanqueig de capitals servien per a moure grans quantitats de diners dins la Unió Europea amb ocultació de l'origen dels fons utilitzats, que, al seu torn, es camuflaven en operacions comercials simulades.

Aquest component violent s’ha expressat en atacs a periodistes o persones relacionades amb la judicatura a Holanda , que estaven al damunt de la seva activitat delictiva. Els seus tentacles i relacions els connecten amb grups criminals d’arreu del món donat el seu ascendent en l’activitat del Port de Rotterdam, el més important d’Europa pel que fa al transport de mercaderies per via marítima. En aquest sentit, cal destacar els seus vincles amb grups criminals que operen al nord d’Àfrica en el tràfic d’haixix i amb d’altres provinents d’Amèrica del Sud pel que fa al tràfic de cocaïna.

Què fa saltar les sospites?

L'inici de les investigacions es remunten al mes de gener de 2020 quan es van cometre dos robatoris en caixers automàtics a les localitats de Cerdanyola i Martorell mitjançant l'ús d'explosius. Aquesta recerca la va iniciar la Unitat Central de Multireincidents dels Mossos d'Esquadra, experimentada en la investigació de robatoris amb força especialitzats.

Arran de la informació aportada pel TEDAX dels Mossos i per la policia alemanya, es va tenir coneixement de l'existència d'una persona d'origen holandès que podria estar relacionada amb aquests robatoris. Les indagacions no van permetre relacionar-lo amb aquests fets, però sí amb un altre robatori de les mateixes característiques que havia tingut lloc a Paterna (València) a finals d'octubre de 2020 i que investigava la Brigada Provincial de Policia Judicial de València de la Policia Nacional.

A partir d'aquest instant ambdós cossos policials van iniciar una vigilància conjunta sobre l'investigat que en aquell moment residia a Catalunya.

Per aquest motiu durant el febrer de 2021 es va constituir un equip conjunt d’investigació multidisciplinària amb agents dels Mossos i de la Policia Nacional per a la cerca d'indicis relacionats amb delictes de robatoris amb força per mitjà de gasos explosius en diversos països de la Unió Europea. El resultat? Les investigacions d’aquests robatoris van posar al descobert l’activitat d’una organització criminal d'origen holandès que pretenia instal·lar-se Catalunya.

Posteriorment, una investigació de blanqueig de capitals iniciada al Jutjat d'Instrucció número 2 de Mataró i coordinada per la Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics dels Mossos d'Esquadra i de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya va teixir el fil investigador que ha servit finalment per obtenir proves de càrrec rellevants. En aquest sentit, es van dictar diverses Ordres Europees de Recerca (OER) que van servir per a confirmar les teories dels investigadors que consideraven als principals investigats com les persones encarregades dins de l'organització de facilitar als membres de la Mocro Maffia la seva instal·lació a l’Estat espanyol, principalment a Catalunya.

És el primer operatiu que es duu a terme a Catalunya contra aquesta organització criminal i fins al moment no s’ha detectat cap intent més per part d’aquest grup d’assentar-se en territori català.