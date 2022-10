¿Quién no reconoce la famosa frase "Sufre mamón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica"? Es una de las letras más famosas de la música de los años 80 en España y prácticamente en el mundo entero. Ha traspasado generaciones y no hay una sola fiesta de pueblo que se precie donde no suene este temazo. La canción pertenece al grupo Hombres G, compuesto por David, Rafa, Dani y Francisco Javier. Sus cuatro integrantes alcanzaron la fama y se convirtieron en un auténtico fenómeno viral con fans por todo el mundo en los años 80 y... ¡hasta tuvieron su propia película! Se llamó, como no, Sufre mamón (1987).

Hombres G: ¿Quiénes son y qué significa el nombre? La banda la lidera David Summers, bajista eléctrico y vocalista principal, y junto a él están: Francisco Javier de Molina Burgos, al mando de la batería; Rafael Muñoz Gutiérrez y Daniel Mezquita, ambos guitarristas. Comenzaron sus andaduras en la música allá por 1982 en Madrid y desde entonces no han parado de dedicarse en cuerpo y alma a su público y al escenario. 02.50 min Hombres G celebra su 30 aniversario reeditando su primer disco y con una gira de 30 conciertos: 15 en España y otros 15 en Iberoamérica. Además estrenann el documental "Fue hace 30 años" en el que a través de los propios protagonistas y otros artistas recorren sus inicios. En Los Desayunos de TVE los hemos acompañado hasta el bar Rowland donde comenzó todo. Pero ¿sabes cuál es el significado de Hombres G? Amantes del cine desde siempre, la banda de música encontró el origen de su nombre en la película G Men (1935), una cinta del cine negro protagonizada por James Cagney. La película inspiró al líder y vocalista del grupo, David Summers, para darle un nombre que suscitase interés. Y vaya si lo consiguieron. Desde los años 80 han editado más de 12 álbumes, han sido una gran influencia para posteriores artistas y dieron pie a la película Sufre mamón (1987), dirigida por Manuel Summers, padre del bajista de la banda, y una de las más taquilleras en España en ese mismo año.

¿"Devuélveme a mi chica" o "Sufre mamón"? La canción más famosa de Hombres G Aunque popularmente se la conoce como "Sufre mamón", el nombre original de este tema es "Devuélveme a mi chica". Fue uno de los primeros éxitos del grupo de rock al que sucedieron otros temas como "Venezia", "El ataque de las chicas cocodrilo", "Marta tiene un marcapasos", "Hace un año", "En mi coche" o "Si no te tengo a ti", entre otros. Pese a todos sus grandes éxitos, aún a día de hoy "Devuélveme a mi chica" sigue siendo su canción más famosa gracias a su pegadizo estribillo. Su melodía ha llegado hastra nuestros días y ha sido cantada por distintas generaciones en todo tipo de fiestas. Y tan solo en Spotify acumula más de 308 millones de reproducciones. ¿Pero sabes cuál es el origen de esta composición? 03.34 min Hombres G 'Devuélveme a mi chica' David Sumemrs se inspiró en un "mamón" que se había "llevado" a su chica, identificada como Macu, para componer este exitazo. Así lo hizo saber el propio cantante en una entrevista para un programa de televisión: "Tocábamos en Rock-ola y yo sabía que iba a ir ella con el novio. Unos días antes hice la canción para fastidiar y que la escucharan los dos. No quiero pensar la presión que tuvo que soportar el mamón”, delcaró Summers. El cantante asegura cómo vio a aquel "mamón" cambiar de color y deseando matarles allí mismo. Gracias a esta experiencia de Hombres G se abrió paso en la industria musical: "Es la canción que nos lo dio todo", dice.