Victoria Abril y María León nos enseñan a vivir en 'La lista de los deseos'

Dentro y fuera de la pantalla, María León desprende una vitalidad contagiosa. Un carácter alegre y luminoso que desparrama, junto a Victoria Abril, en La lista de los deseos (2020), película disponible en el catálogo Somos Cine de RTVE Play. Las dos actrices embarcan en esta road movie vitalista para meter en la piel de dos mujeres que padecen cáncer de mama que, ayudadas por una amiga de la primera a la que da vida Silvia Alonso, se envalentonan a realizar un viaje al sur de España y Marruecos en busca de aventuras y tras los deseos pendientes.

“Me parece interesante mostrar lo importante que es que haya alguien que te dé la mano y darla tú también”, explica María León en una entrevista para RTVE.es. “Son tres mujeres que se unen para seguir adelante: cuando se va de la mano de la gente, se camina mejor”. La película del director malagueño Álvaro Díaz Lorenzo (Señor, dame paciencia) arranca cuando Eva (María León ) y Carmen (Victoria Abril) se conocen en sesiones de quimioterapia. Carmen anima a Eva a hacer una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, y a que las haga una vez termine el tratamiento y sin saber los resultados. Eva hace su lista y organiza un viaje con Carmen para tachar sus "locuras".

Silvia Alonso y María León en 'La lista de los deseos' (2020)

Al igual que su personaje, con el que María se siente muy identificada, la actriz dice tener muchas "listas y deseos". Tareas de vida que intenta llevar a cabo disfrutando cada momento. “Mis deseos son bastantes básicos: salud física y mental y, sobre todo, libertad para vivir el presente con tiempo y no estar pensando en qué pasará o pasó”.

Para León, fue toda una responsabilidad interpretar a una enferma de cáncer de mama. El mayor riesgo estaba en adentrarse en una historia que, a principio puede ser dramática, y darle el tono ligero que el confiere Díaz Lorenzo a la película. Un film lleno de color, acción y comedia, en el que también se cuelan secuencias dramáticas. ¡Como en la vida misma!

“Me parecía muy complicado darle solemnidad cuando vamos con pelucas tratando de besar a muchachos”, bromea María. “Era importante para mí no pasar por encima de la enfermedad porque muchas mujeres han pasado y pasan por esa situación. Por desgracia, tenemos todos gente cercana aunque traté no documentarme más de la cuenta porque me parecía más interesante acompañar al personaje y sentirlo en el momento”. De hecho, León extrae de la película una moraleja que se puede aplicar siempre: “vivir el momento es algo que se dice en la película porque cuando te pasa algo así y quieres adelantarte, no consigues nada. Lo importante es sacar la fortaleza en el momento de la gente que te quiere".

