¿Se ha operado Renée Zellweger? Así ha cambiado su rostro

Cada vez son más las actrices que pasan por el quirófano o se alían con el bótox. No es de extrañar teniendo en cuenta que tanto la industria como la audiencia les pide que sigan manteniéndose perfectas a pesar del tiempo y el paso de los años. Las últimas víctimas de sus críticas fueron las protagonistas del reboot de la serie Sexo en Nueva York, entre ellas, Sarah Jessica Parker. Y no precisamente por haberse retocado en exceso, sino todo lo contrario. Sus arrugas y canas fueron cuestionadas por el público, que esperaba verlas exactamente igual que hace casi dos décadas, cuando terminó la ficción.

Los años no perdonan y parece que nosotros tampoco. Nada vale. Si no se operan, se les ve mayores y desmejoradas. Si se operan, su belleza deja de tener validez porque, aunque no se noten las arrugas, se ven artificiales y desfiguradas. Eso fue lo que le pasó a Courteney Cox. "Hay un momento en el que te das cuenta de que estás cambiando y que pareces más vieja. Yo intenté perseguir la juventud durante años. Y no me di cuenta de que en realidad me veo muy rara con inyecciones y cambiando cosas de mi cara que ahora nunca cambiaría", asegura ahora.

La imagen de Renée Zellweger siempre ha suscitado mucho interés, y es que su rostro ha ido cambiando notablemente a lo largo de los años. Ella siempre ha negado haberse sometido a ninguna operación. ¿Sabías qué apariencia tenía la actriz cuando era una adolescente? Cuando le hicieron esta foto todavía estaba en el instituto y solo tenía 18 años.

La actriz Renee Zellweger con 18 años ©GTRESONLINE GTRES

Renée Zellweger alcanzó la fama con su papel protagonista en la película El diario de Bridget Jones, que se estrenó en el año 2001. Por aquel entonces ya notamos un cambio importante en su rostro, más anguloso, y con unos pómulos mucho más marcados.

La actriz Renee Zellweger en el año 2001 GTRES GTRES

En 2004 tenía 35 años y los expertos apuntan que podría haberse puesto bótox en la frente. Los ojos también se veían mucho más rasgados.

La actriz Renee Zellweger en el año 2004 GTRES GTRES

La actriz Renee Zellweger en el año 2009 GTRES GTRES

En el año 2012 Renée Zellweger se mostró muy cambiada. Las imágenes no muestran ningún tipo de arruga de expresión y los pómulos siguen siendo lo más llamativo de su rostro.

La actriz Renee Zellweger en el año 2012 GTRES GTRES

Pero sin ninguna duda, el cambio más drástico fue el que vimos en el 2014. La imagen de la actriz acaparó los titulares de la prensa de medio mundo. La boca, las cejas, los ojos... Su expresión era totalmente distinta hasta el punto de que cuesta reconocerla. Zellweger siempre ha negado los supuestos retoques estéticos de los que todo el mundo habla.

La actriz Renee Zellweger en el año 2014 GTRES GTRES

- 2014

"Yo no miro la belleza de esa manera. Y no pienso en mí de esa manera. Me gusta mi peculiaridad extraña, mi mezcla de cosas extravagantes", aseguraba por aquel entonces a la revista New York, después de que se desatara la polémica. Según la actriz, su transformación era cosa el maquillaje, el ángulo y las luces del lugar donde fue fotografiada.

La actriz Renee Zellweger en el año 2016 GTRES GTRES

En los últimos tres años, su rostro ha seguido transformándose. Viendo las imágenes resulta imposible creer que Renée Zellweger no se haya sometido a algún retoque estético.

La actriz Renee Zellweger en el año 2019 GTRES GTRES

La actriz Renee Zellweger en el año 2020 GTRES GTRES

Cejas más arqueadas, ojos rasgados, pómulos cada vez más marcados, cero arrugas... A sus 53 años, Renée Zellweger prefiere combatir así el paso de los años antes que envejecer.