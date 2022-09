Colisión 'inminente' de dos agujeros negros

Dos agujeros negros se encuentran en trayectoria de colisión y el choque tendrá lugar en los próximos tres años. A escala cósmica, tres años significa inminente. La colisión podría pasar a la historia como uno de los grandes eventos astronómicos modernos.

No es la primera vez que ocurre este colosal fenómeno, ni tampoco la primera que lo podemos observar. Ocurrió en 2016, pero nos pilló un poco de sorpresa.

En aquella ocasión, los observatorios LIGO, Virgo y GEO600 anunciaron la primera detección de ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros.

Esta vez, sin embargo, expertos de todo el planeta estarán atentos observando para captar en directo el zambombazo del choque de dos agujeros negros en todo su esplendor.

La singularidad de un agujero negro

Le debemos a un clérigo inglés, John Michell, a finales del siglo XVIII, el concepto de agujero negro como un cuerpo de una masa tal que la luz no puede escapar de él. La idea de John Michell quedó en la trastienda ya que por aquel entonces empezaba a pensarse que la luz era una onda y no un partícula, así que, al no tener masa, la gravedad no debía afectarle. Dos siglos más tarde, a principios del siglo XX, Albert Einstein recuperó esta teoría argumentando que la luz en unas ocasiones se comportaba como una onda y en otras como partícula, postulando la dualidad onda-partícula de la luz, que resultó ser cierta.

Diez años más tarde, en 1915, el mismo Albert Einstein publicó su Teoría de la Relatividad General y demostró que la luz se veía afectada por la gravedad, curvando su trayectoria en el espacio-tiempo al pasar por las cercanías de objetos masivos. La luz realmente viaja siempre en línea recta (geodésica) pero las líneas rectas en las cercanías de un objeto masivo, como un agujero negro, no son como nosotros pensamos.