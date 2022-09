Karina, representante de España en Eurovisión 1971, es una de las cantantes más queridas en nuestro país. Ha grabado más de 60 álbumes y a sus 75 años sigue en activo a través de las redes sociales, donde se ha convertido en una verdadera influencer de Instagram. Desde su cuenta promociona su carrera musical, pero también envía mensajes de apoyo a la sociedad. Si hace unos años Karina nos acompañaba durante la cuarentena por el coronavirus, esta vez la cantante envía un ultimátum a Putin con la guerra de Ucrania. ¿Su objetivo? Alcanzar 'un mundo nuevo' lleno de felicidad. ¿Le habrá llegado el mensaje ya al presidente de Rusia?

El últimatum de Karina a Putin

El presidente de Rusia ha movilizado a 300.000 reservistas y ha acudado a Occidente de querer derrotar y "saquear" Rusia con una amenaza incluida: la nuclear. La amenaza nuclear de Putin es poco probable pero real, así lo aseguran los expertos. Y es que no es la primera vez que Putin amenaza con usar armas nucleares desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022, pero sí la primera en hacerlo en un momento de debilidad del país en la guerra contra Ucrania.

Ante esto, Karina no ha podido quedarse callada y ha lanzado un ultimátum con la esperanza de que llegue hasta los oídos de Putin: "Señor Putin, 'don't press de button'. El botón boom", empieza diciendo en un vídeo de Instagram. Un mensaje donde la cantante ha mezclado español e inglés para pedirle al presidente de Rusia que no use las armas nucleares: "No, no, no... Ya han muerto muchas personas, mucha gente, mucha 'people", continúa.

Con este mensaje, lo vuelve a demostrar una vez más: Karina es una joven instagramer de 75 años. Sus casi 70 000 seguidores le han dado la razón y se han sumado al 'no a la guerra' que ahora encabeza la artista. "Quietito. 'Take it easy'. Hablar mejor que boom. Diálogo. 'Talk you", zanja Karina en su post, pidiéndole a Putin que se lo tome con calma y opte por conversar antes que utilizar las armas nucleares. Un vídeo al que acompañan dos hashtags: #unpoquitodeporfavor y #yabastadeguerra.