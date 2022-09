Una de las comedias románticas más memorables de todos los tiempos es Vacaciones en Roma, estrenada en 1953. ¿Sabías que con esta película Audrey Hepburn saltó al estrellato? El papel de la princesa Ana en este film fue el primero que la actriz belga protagonizaba en Hollywood. Antes había interpretetado algún rol principal en películas británicas y francesas.

Un filme que se ha convertido en todo un clásico del cine en blanco y negro, con varias anécdotas sobre el rodaje, que ayudaron a la actriz a convertirse en el mito por el que la conocemos hoy. Gregory Peck, su compañero de reparto interpretando al periodista americano Joe, predijo que Hepburn ganaría un Oscar con ‘Vacaciones en Roma’. La belga no iba a encabezar los títulos de los créditos pero Peck pidió a los productores que pusieran el nombre de la actriz delante del suyo. El actor estaba seguro de que iba a ganar ese galardón aunque en ese momento todavía no fuese conocida en Estados Unidos. Hepburn no solo logró un Oscar a la mejor interpretación femenina en 1954, también ganó 1 Globo de Oro a la mejor actriz y un premio BAFTA.

Audrey Hepburn y Gregory Peck, protagonistas de 'Vacaciones en Roma'. rtve

Las primeras opciones que se consideraron para interpretar el personaje de la princesa Ana fueron las actrices Jean Simmons, Suzanne Cloutier y Elizabeth Taylor pero finalmente, el papel fue para Hepburn. ¿Cómo hubiese sido la carrera de la actriz sin ‘Vacaciones en Roma’? Después de haber ganado su primer Oscar, Hepburn volvió a estar nominada cuatro veces más por ‘Sabrina’, ‘Historia de una monja’, ‘Desayuno con diamantes’ y ‘Sola en la oscuridad’.

Éxito también en el teatro Cuando Audrey Hepburn firmó su contrato con Paramount acordó tener 1 año de descanso entre película y película para poder dedicarse al teatro. Cuando ganó el Oscar a mejor actriz por ‘Vacaciones en Roma’ en 1954 la actriz estaba actuando en la obra Ondine en Broadway por la que también ganó un premio Tony ese mismo año. Se convirtió así en la primera actriz que ganó un Oscar y un Tony en un mismo año. Posteriormente, solo otras dos intérpretes lo consiguieron: Shirley Booth y Ellen Burstyn.