¡Bárbara Lennie está embarazada! La actriz española espera su primer hijo junto a Diego Postigo, su actual pareja y exmarido de Bimba Bosé. Mientras que para ella será la primera vez, él tiene experiencia en el ámbito de la paternidad. Fruto de su matrimonio con la sobrina de Miguel Bosé, tuvo dos hijas: Dora y June, con quien Bárbara Lennie mantiene un gran vínculo. El hueco que dejó Bimba era irremplazable, pero desde que falleció, la actriz tomó un papel muy importante en la vida de sus hijas. "Dora tiene 18 y en El agua soy madre de una chica de 17. Es un mundo que conozco, me resulta próximo y en los últimos seis años he estado ahí mano a mano", cuenta en una entrevista con Vogue España. No se esconde, y es habitual ver a la familia al completo en redes sociales compartiendo momentos.

Primeras palabras sobre el embarazo La historia de amor de Bárbara Lennie y Diego Postigo empezó a finales de 2016, tres años después de su divorcio. Su noviazgo no se hizo oficial hasta meses después. Bárbara Lennie muestra su embarazo en Vogue Pablo Zamora Antes de conocer al padre de su bebé, la actriz estuvo saliendo con Jonás Trueba, a quien ella misma define como su "primer amor". También mantuvo una relación con Israel Elejalde, justo antes de iniciar su romance con Postigo. Ahora Bárbara y Diego empiezan una nueva etapa juntos, con June y Dora y con el bebé que está en camino. "No me parece nada sencillo poder armar una familia donde tú estés feliz. Me apetecía, me ha costado, y creo que es un gran deseo cumplido”, dicen en la revista. "Estoy muy feliz. Es un embarazo deseado, no una sorpresa que ha caído así sin esperarla”. Bárbara Lennie y Diego Postigo GTRES GTRES