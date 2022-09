Preocupació per una tardor econòmicament incerta

Famílies i empreses comencen el mes de setembre amb un punt de preocupació per la conjuntura econòmica. La tornada a la rutina després de les vacances es combina enguany amb una tornada a l'escola més cara i amb la incertesa sobre l'impacte que tindrà en els pròxims mesos la inflació, el preu de l'energia o l'increment dels tipus d'interès en els pressupostos familiars i els comptes de petites i mitjanes empreses.

Reduir despeses, no endeutar-se o modificar les jornades de feina són algunes de les mesures per salvar la situació que ja han començat a adoptar els més previsors, per bé que alguns analistes preveuen una desescalada dels preus durant els propers mesos. D'altres, en canvi, estan convençuts que els alts preus de l'energia impediran que la inflació baixi de forma contundent a curt termini i, per tant, el Banc Central Europeu (BCE) es veurà obligat a pujar ràpidament els tipus d'interès, cosa que s'acabarà traduint en un encariment significatiu del crèdit i de les hipoteques.

Tot plegat dependrà en bona part de l'evolució del conflicte a Ucraïna i la gestió que Rússia faci dels seus ingents recursos energètics (gas i petroli). De moment, ha decidit tallar de forma inesperada el subministrament de gas a Alemanya, adduint problemes tècnics. També influirà la demanda de països com la Xina, que ha estat el motor del creixement econòmic mundial durant les últimes dues dècades i ara ha començat a fer figa.

Les patronals de petites i mitjanes empreses, com ara la PIMEC, consideren que el mercat de treball català no està preparat per afrontar amb prou garanties les turbulències que poden arribar els pròxims mesos. El refredament de l'economia i un complex entorn internacional faran que molt probablement l'atur creixi abans que acabi l'any, tal com ho ha fet a l'agost coincidint amb el final de la temporada turística.