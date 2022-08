El turisme recupera els nivells d'abans de la pandèmia

Pràcticament dos milions i mig de turistes van triar Catalunya per venir a passar les vacances a un hotel aquest mes de juliol. Les xifres se situen ja a nivells d’abans que esclatés la pandèmia, concretament un 1,4% per sobre del 2019, en què ens van arribar 2,43 milions de visitants.

La comparativa amb l’any passat és especialment espectacular, ja que suposa un 62% més d’arribades que el juliol de 2021 , en què van venir 1,52 milions de turistes. Ara bé, de moment, els que venen ho fan amb estades una mica més curtes. Les 7,86 milions de pernoctacions a places hoteleres estan encara un 4% per sota de les de 2019.

Aquesta revifada s’explica bàsicament per la recuperació del turisme internacional, que s’ha triplicat (1,51 milions) respecte als poc menys de 600 mil visitants del 2021. Tot i això, la dada encara se situa lleugerament per sota dels 1,61 milions de turistes estrangers de 2019.

Segona destinació preferida

Catalunya es manté com la segona destinació preferida per venir a passar les vacances a un hotel de tot l’Estat, concretament del 15,5% dels residents espanyols i el 18,8% dels estrangers, només superada per Andalusia i les Balears respectivament.

Pel que fa a l’ocupació, al juliol es va situar en el 62,8%, lluny del 80% de les Balears i també per sota de la de les Illes Canàries (67,4%) i el País Valencià (64%). Per demarcacions, Barcelona ha concentrat la meitat dels turistes que han arribat a Catalunya i una ocupació del 78%. Respecte abans de l'esclat de la covid, la demarcació que més ha crescut ha estat Tarragona, que ha passat de 471.117 turistes el 2019 a 510.538 aquest any.