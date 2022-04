El turisme supera les expectatives per Setmana Santa

Llargues cues de turistes a diversos punts turístics durant aquests dies festius de Setmana Santa. Als carrers de Barcelona, el sector turístic, sobretot l'europeu, ha tornat a activar-se amb força després de dos anys. Segons la patronal Apartur, l'ocupació ha superat el llindar del 90%. Els gremis turístics han celebrat les xifres, que indiquen també bones esperances de cara a l'estiu, quan esperen una ocupació del 80%. A més, el turisme ha comportat un alt volum de mobilitat a les carreteres catalanes.

A Lleida, l'oferta de natura, cultura, esquí i esports de natura han atret 85.000 visitants. La Setmana Santa tanca també amb bona ocupació a les comarques de Girona, que tornen a atraure els turistes estrangers. A Tarragona, l'afluència de visitants supera el 90%, sobretot amb turisme de proximitat.

Tornen els americans, però falten els asiàtics

Llocs com la Sagrada Família han exhaurit les entrades pràcticament cada dia. El sector hoteler, amb el 87% d'hotels oberts aquests dies, calcula que tancaran la Setmana Santa amb una ocupació mitjana del 80% a la ciutat de Barcelona. "És com si aquests dos anys de covid no haguessin passat”, ha assegurat el president d'Apartur, Enrique Alcántara.

El turisme estranger ha estat un impuls per a la recuperació del turisme. El sector lamenta que encara no han recuperat els turistes xinesos i russos, però celebra el retorn del públic americà. “Ens feia por que no vinguessin per l’associació entre Europa i la guerra, però han vingut i és una molt bona notícia perquè són turistes que fan una gran despesa”, afirma Eduard Torres, president de Turisme de Barcelona.

Tot i això, Turisme de Barcelona diu que encara falta terreny per reconquerir i situa la plena recuperació del sector pel 2023 “si s’acaba la guerra d’Ucraïna, si s’estabilitza la inflació i si es recuperen les cadenes de subministraments”.