El sector turístic del litoral del Baix Empordà preveu que durant els quatre dies festius de la Setmana Santa tingui una ocupació del 85% de mitjana. La gerent de la unió d'empresaris Costa Brava Centre, Judit Lloberol, ha destacat que alguns establiments arribaran a l'ocupació plena durant aquests dies. Aquestes xifres són similars a les del 2018 i 2019, que confirmaria que la zona centre de la Costa Brava deixa enrere les conseqüències de la pandèmia.

Per altra banda, els empresaris turístics confien que la temporada d'estiu també comenci amb bon peu i ja compten amb "una bona entrada de reserves". Lloberol també ha assegurat que els establiments turístics tenen reserves de visitants britànics per aquest estiu.

"Una bona Setmana Santa" i bones sensacions per a l'estiu

Amb l'arribada del bon temps aquesta Setmana Santa, el litoral del Baix Empordà preveu tenir "una bona Setmana Santa", tal com ha apuntat la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol. Si bé durant els dies laborables els establiments han tingut una ocupació mitjana d'un 60%, Lloberol preveu que els establiments turístics arribin al 85% entre el divendres i el dilluns, els dies festius. A més, ha insistit que en casos d'establiments petits, l'ocupació podria arribar al 100%.

El públic d'aquesta Setmana Santa serà, com ja és habitual, de proximitat. La majoria d'ells són turistes nacionals que es desplacen amb vehicle privat, però també hi ha presència de visitants del sud de França. De tota manera, els empresaris asseguren que no poden confiar al 100% amb les previsions perquè des de l'inici de la pandèmia s'ha instaurat un costum dels visitants de reservar les vacances a última hora.

El bon funcionament de la Setmana Santa transmet molt d'optimisme al sector del turisme de cara a l'estiu. Des del grup d'empresaris Costa Brava Centre, destaquen que aquest període vacacional sempre serveix com a mesura per preveure com anirà la temporada d'estiu. En aquest sentit, Judit Llobarol ha remarcat que els establiments tenen "una bona entrada de reserves" de cara a l'estiu. Una part d'aquestes reserves són de visitants internacionals. Llobarol ha remarcat que aquest estiu comportaria el retorn del mercat britànic, tot i que no amb la força que desitjarien els empresaris turístics.