Tornen les processons per Setmana Santa

Després de dos anys suspeses per la pandèmia, tornen les processons de Setmana Santa. Una de les fites més importants pels creients, que ja s'estan preparant a diverses poblacions. Més de 130 actes, entre processons, desfilades, viacrucis i versions teatrals de la Passió se celebraran arreu de Catalunya.

Aquestes són algunes de les més populars:

Girona: La processó del Sant Enterrament

Divendres 15 d'abril a les 21:00 h

Aquest any, els Manaies tornaran a desfilar pels carrers de Girona. La primera sortida la faran el dimecres 13, a dos quarts de vuit del vespre, des del Castrum de Sant Lluc, per fer l'entrega del penó al pendonista d'aquest any, Robert Xifre. La segona desfilada serà dos dies després, per fer la recollida de l'estendard i sumar-se, després, a la processó de Divendres Sant.

Precisament divendres dia 15 se celebrarà l'acte principal de l'esdeveniment, amb la processó de Divendres Sant o del Sant Enterrament. Com cada any, a partir del migdia es podran visitar l'exposició de passos participants. Enguany, com a novetat, la mostra canvia d'ubicació i es trasllada a la plaça de Sant Feliu. D'aquesta manera, la plaça de la Catedral i els seus voltants quedaran lliures per a la sortida de la processó a les nou del vespre.