Cinc accidents de trànsit compliquen aquest matí la circulació a les carreteres catalanes en la segons fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Amb la previsió d'un total de 370.000 desplaçaments de l'àrea metropolitana de Barcelona, les incidències han començat als volts de les 10 del matí, sobretot a l'AP-7.

Segons el Servei Català de Trànsit, s’han registrat 6 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat i Barberà, 14 quilòmetres entre l’Ametlla de Mar i l’Ampolla, 5 quilòmetres entre Ripollet i Montcada, i fins a 20 quilòmetres entre Castellbisbal i Subirats, tot en sentit sud. En sentit nord s’ha registrat 2 quilòmetres de retenció a l’altura de Cardedeu.

Tot plegat s’ha vist agreujat per un altre accident a la C-58, a la zona de Montcada i Reixach, un fet que ha obligat a obrir el carril VAO per facilitar l’entrada a la ciutat de Barcelona. També s’han registrat 15 quilòmetres de cua entre Santa Perpètua i La Roca en sentit nord.

Trànsit ha qualificat la situació de complicada a hores d’ara, explicant que tot apunta que la sortida prevista s’ha distribuït entre matí i tarda, i part del volum de cotxes s’ha avançat a les previsions.

Primera Setmana Santa sense restriccions

Primera Setmana Santa després de dos anys de pandèmia i sense restriccions, excepte l'ús de la mascareta a interiors que no s'aixequi la prohibició fins al dia 19. Amb unes xifres d'ocupació altes per aquests dies festius, tot apunta que també hi haurà molts desplaçaments per les carreteres catalanes, per avió o amb tren en aquesta operació sortida de vacances.