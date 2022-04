Trànsit espera xifres de mobilitat prepandèmiques a les carreteres catalanes

"Es preveu una mobilitat similar a la prepandèmia". Són les paraules del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, sobre les previsions del dispositiu especial de la Setmana Santa aquest dimecres a Barcelona. Des de Trànsit fan una crida a la "prudència" al volant durant aquests dies festius en què el Servei Català de Trànsit espera 370.000 desplaçaments aquest cap de setmana i 570.000 vehicles de tornada fins al dilluns, sobretot, amb especial precaució a la demarcació de Girona.

Davallada d'accidentalitat el 2022, però un abril que repunta

La pandèmia i l'alliberament de peatges des de l'1 de setembre de 2021 segueixen marcant la mobilitat i la sinistralitat a les carreteres de Catalunya. Des de Trànsit han detectat una tendència: "Després d'una onada pandèmica, ve una onada de sinistralitat", detalla Lamiel.

De fet, el mes de gener ha augmentat un 50 % d'accidentalitat (morts) respecte de 2019. Al març, es detecta una baixada d'un 60 % de víctimes mortals, també per la davallada de mobilitat per la vaga de transports o la guerra d'Ucraïna.

Les cinc víctimes mortals aquest mes d'abril són el "primer avís", han advertit des de Trànsit. "Tampoc anem massa bé. S'han incrementat els números. (...) Hi ha hagut un lleuger repunt víctimes mortals", detalla Lamiel.

“Són bones males notícies“

En xifres globals des de l'inici de 2022, s'ha produït un descens de l'accidentalitat respecte a 2019, d'un 20 %, però també un repunt de víctimes mortals i Lamiel alerta: "Això són bones males notícies. Hi ha un lleuger decrement de les víctimes mortals d'un 5 % durant aquest principi d'any, però al mes d'abril la tendència no és bona, no és positiva. A l'espera de la mobilitat que hi haurà el cap de setmana i l'anterior. Nosaltres hem de donar missatges de responsabilitat, control, prudència i una conducció adequada durant aquesta mobilitat elevada que hi haurà el cap de setmana que ve".

"Esperem el que va passar al pont de la Puríssima en què hi va haver aquesta responsabilitat juntament amb la campanya d'avís i vam aconseguir que no hi hagués cap víctima mortal. Evidentment, hem de lamentar una víctima mortal de la setmana passada, però esperem una màxima de reducció de víctimes mortals i una mobilitat segura", assegura el responsable de Trànsit.