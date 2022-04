Adeu a les mascaretes a l'escola després de Setmana Santa

Després de l'anunci de Sanitat aquest dimecres de la retirada de les mascaretes en interiors després de Setmana Santa a tot l'Estat, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, vol que aquesta eliminació sigui efectiva el mateix dia que els alumnes han de tornar de les vacances de Setmana Santa. Així, ho plantejarà el titular de Salut a la Comissió Delegada del Govern per la covid que els alumnes no hagin de portar mascareta en interiors ja el dimarts 19, i no el dimecres 20 com es preveu al conjunt de l'Estat.

Argimon ha explicat en una entrevista a TV3 que Salut tenia preparada una resolució per prendre la decisió si l'Estat no ho feia i ha detallat que no té "cap problema" a signar-la només per a l'àmbit escolar.

D'aquesta manera, els alumnes començarien el tercer trimestre sense mascareta, ja que Argimon ha dit que no té cap sentit que dimarts l'hagin de dur i dimecres ja no.