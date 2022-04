Sanitat relaxarà l'ús de la mascareta en interiors després de Setmana Santa

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha proposat aquest dimecres a les comunitats autònomes flexibilitzar l'ús de les mascaretes en interiors passada la Setmana Santa, encara que es mantindrà l'obligatorietat als centres sanitaris i sociosanitaris i al transport públics. Darias ha detallat que aquesta mesura es portarà al Consell de Ministres per la seva aprovació del 19 d'abril i que entrarà en vigor l'endemà, el 20 d'abril.

La responsable de Sanitat ha posat aquest anunci sobre la taula de la reunió del Consell Interterritorial sobre la covid-19 que se celebra aquest dimecres a Toledo, que es trobava amb el debat de la retirada de les mascaretes de rerefons.

Salut no participa en la interterritorial

Les comunitats autònomes arriben dividides a la trobada amb Sanitat per la data de la retirada de les mascaretes a interiors, a excepció de Catalunya que no ha assistit a la reunió i que ha reiterat la voluntat d'eliminar-les a les escoles com més aviat millor.

00.58 min Argimon s'absenta de la interterritorial per motius d'agenda coincidint amb retirada del punt del dia de parlar de mascaretes

Aquest dimecres el Departament de Salut ha enviat una carta al Ministeri de Sanitat defensant l'opció de mantenir les mascaretes només en entorns sanitaris i sociosanitaris i també al transport públic.

En la missiva també explica que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no participaria en la trobada del Consell Interterritorial per motius d'agenda. El responsable de la cartera de Salut de la Generalitat havia de participar en la sessió de control al Govern al Parlament i el mateix Consell no permet la delegació de vot. De fet, ha coincidit amb què s'ha eliminat dels punts del dia de la sessió tractar el tema de les mascaretes.

Salut ha dit que en cas que no es tracti la qüestió en aquest consell, demanarà que s'abordi la retirada de les mascaretes en l'entorn escolar en el marc de la Comissió Delegada de la covid-19 del Govern català.