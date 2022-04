Les reserves als establiments turístics de muntanya estan sent molt bones aquesta Setmana Santa. Així, es preveu assolir les xifres d'abans de la pandèmia amb una ocupació del 90%. De fet, a les comarques de Lleida, les cases rurals estan gairebé plenes. Nuria Ferrando, presidenta de la Federació Lleida Rural, assegura que "ratllarà el 100% del dijous al diumenge o dilluns". El turisme rural és una opció molt escollida des de la pandèmia, sobretot per famílies i grups d'amics.

A més, el Pirineu també és una zona atractiva per l'àmplia oferta d'activitats, com els esports d'aventura, que esperen recuperar les xifres d'abans de la pandèmia. Tot i això, la pujada de preus repercutirà en els clients, malgrat que els hostalers creuen que això no es notarà a l'hora de consumir. Francesc Rodriguez, propietari del bar Pey de Sort, afirma que "la gent ve amb ganes de gastar. Les previsions són bastant altes per les reserves que hi ha".