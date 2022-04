El turisme esportiu torna a la Costa Daurada, una destinació de les més castigades per la pèrdua dels visitants russos, que durant els darrers anys havia guanyat més protagonisme fins al punt de representar prop del 19% de les reserves abans de la pandèmia.

Aquests dies, però diferents poblacions de la costa de Tarragona esperen omplir càmpings, hotels i apartaments gràcies als fins a 12.000 esportistes nacionals i internacionals que competiran a diferents tornejos de futbol, bàsquet i ball. Després de dos anys de pandèmia en què aquestes ja tradicionals competicions havien quedat suspeses, el sector turístic de la zona veu amb optimisme com l'ocupació s'enfila fins al 80 i 85% els dies centrals de la Setmana Santa.

Retorn del turisme esportiu

Edorta Salegui, organitzador del Costa Daurada Cup, d'un dels tornejos amb més afluència aquests dies, assegura que són uns 10.000 participants i uns 4.000 acompanyants que venen de prop d’una vintena de països diferents, en especial del Nord d’Europa, Anglaterra, Escòcia, Irlanda i els Estats Units. A banda, també s'està obrint pas amb mercats "molt potents com són Canadà, Japó o Mèxic" segons Salegui. "És un turisme sa, majoritàriament amb un alt poder adquisitiu, que és el que ens interessa", afegeix alhora que reconeix que "a aquesta zona ens hem confós amb un turisme de borratxera que no és la imatge que ens agrada".

Albert Savé, gerent de l’aparthotel Sunclub Salou, explica que les bones expectatives s’expliquen perquè aquest any la Setmana Santa ha estat tardana. “Afavoreix perquè el temps és bo, fa calor i ens apropem a maig quan turoperadors tenen programats vols. En aquest sentit, reconeix l'esforç que s'està fent per intentar "compensar la pèrdua del turisme rus amb clients d'altres mercats com el britànic, francès i el nacional".

Xavier Guardià, president de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, destaca que durant la Setmana Santa el turisme que arriba és "bàsicament familiar" que arriben de la conca de l'Ebre, Madrid i València "atrets per la platja i la climatologia, PortAventura i la gastronomia".