El turisme veu amb bons ulls l'arribada de la Setmana Santa perquè s'espera que sigui "l'inici de la remuntada" del sector. L'operació sortida està marcada per un increment dels desplaçaments i durant el període es preveu una alta demanda turística. Així, l'aeroport de Barcelona-el Prat tindrà un 82% de vols del total ofert el 2019 i Barcelona preveu que mig milió de vehicles surtin per carretera, sent a Catalunya un total de 14 milions. A més, també s'espera que les agències turístiques locals incrementin la demanda respecte a l'any passat.

Amb tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, ha fet una crida a "la prudència i la responsabilitat de tots" i ha demanat extremar la precaució en la carretera i no abaixar la guàrdia durant la conducció.

8.882 vols per Setmana Santa L'aeroport de Barcelona-el Prat tindrà un total de 8.882 vols coincidint amb les vacances de Setmana Santa, un 82% del total ofert el 2019. El dia de més moviment serà el divendres 15, amb un total de 872 vols seguit de dijous 15 amb 848 operacions. D'aquesta manera, la infraestructura barcelonina recuperarà gran part de l'oferta prèvia a la pandèmia. 01.03 min Girona preveu una ocupació del 85% per Setmana Santa | Gemma Esteba Tot i l'augment de l'activitat, l'aeroport del Prat no superarà el miler de vols diaris durant cap jornada. De fet, els 848 vols programats pel dijous 14 estan lluny dels 1.107 de fa dos anys. Diumenge de Rams tindrà xifres similars, amb 846 vols, per sota dels valors de fa dos anys quan se'n van programar 993. I també hi haurà menys operacions el Dilluns de Pasqua, quan se'n preveuen 839, lluny de les 1.070 de fa dos anys, quan va ser el dia amb més moviment del període de vacances.

Mig milió de vehicles surten de Barcelona el cap de setmana Trànsit ha xifrat en 490.000 milions de vehicles els que sortiran de Barcelona els primers dies de Setmana Santa. Això suposa un augment significatiu respecte l'any passat, quan en van sortir 353.000. En aquest sentit, s'ha posat en marxa un dispositiu especial de trànsit per evitar possibles sinistres i incidents. A Catalunya, es preveu un total de 14 milions de desplaçaments per carretera. 01.16 min Els hotels de Barcelona esperen una ocupació del 80% per Setmana Santa | Climent Sabater La primera fase de l'operació sortida per Setmana Santa es desenvoluparà entre aquest divendres a les 15 hores i aquest dissabte a les 15 hores. El tram horari amb més volum de trànsit serà el divendres entre les 14 i les 21 hores i el dissabte entre les 11 hores i les 14 hores, segons el SCT. Respecte a la tornada, es traslladaran un total de 245.000 vehicles entre 12 hores i la mitjanit del dia 10 d'abril, i entre les 18 i les 21 hores serà quan hi haurà més volum de circulació. 16 persones han perdut la vida a les carreteres des de principis d'any Maria Bosch | Clara Sedano Les vies on s'esperen registrar retencions per a aquest cap de setmana són l'AP-7, C-16, C-17, C-65, C-31, N-340 i N-145. El director del SCT, Ramón Lamiel, ha fet una crida a "la prudència i la responsabilitat de tots" i ha demanat extremar la precaució en la carretera per evitar sinistres. “Podem viure una Setmana Santa de gran mobilitat per l’efecte descompressió de la pandèmia i per l’increment de la mobilitat que estem registrant a les autopistes per l’alliberament dels peatges”, ha subratllat. 00.53 min Els hotels de Tarragona esperen una ocupació del 100% | Francesc Farre