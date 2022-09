El final dels contractes de l'estiu es deixa notar. L'atur va tornar a pujar a l'agost per segon mes consecutiu, amb 9.554 persones més registrades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya. Suposa un increment del 2,8% respecte a un juliol que ja va deixar xifres negatives. Una tendència a la baixa que també es trasllada, per primera en el darrer mig any, a la contractació, amb una reducció de l'1,58% de les afiliacions, concretament 57.768 menys.

Finalització dels contractes, abans d'hora Els sindicats es mostren preocupats. La responsable de Treball de CCOO a Catalunya, Romina Garcia, que vincula en declaracions a Ràdio 4 aquest empitjorament de les dades a "la finalització de la temporada d'estiu per l'avançament escolar". En aquest sentit, Garcia destaca que els "joves i les dones són les que més han sofert la rescissió dels contractes abans del que era habitual". Malgrat tot, els sindicats reconeixen que les dades no són "especialment negatives" perquè la contractació indefinida continua creixent respecte a l'any passat. La millora de l'atur es trenca al juliol

Dades interanuals, encara bones Ara bé, el nombre total d'aturats, 350.945, se situen el nivell més baix des de 2008. La comparativa interanual implica un descens de 40.183 desocupats (10,5%). En el conjunt de l'Estat, l'atur també ha pujat en 40.428 persones (1,4%), amb un descens interanual del 12,2%. Ara bé, només Andalusia (9.955) supera Catalunya pel que fa a l'increment del nombre d'aturats. El segueixen València (6.994) i Madrid (3.254).