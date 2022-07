L'atur cau al nivell més baix des de 2008

L’inici de la temporada d’estiu, com és tradicional al mes de juny, torna a portar bones notícies pel que fa a la creació d’ocupació. L’atur registrat al Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha retallat en 9.946 persones més (-2,8%) i la xifra total de desocupats, 338.081, ja és la més baixa des del juliol de 2008.

Una dinàmica que segons el mateix conseller d'Empresa, Roger Torrent, suposa la "consolidació" de la recuperació del mercat de treball a Catalunya després de la pandèmia, i "contradiu els discursos catastrofistes" i "allunyen el pessimisme". Torrent, que ha destacat especialment les xifres rècord pel que fa a l'afiliació, ha insistit que les dades de juny indiquen que Catalunya "és líder tant pel que fa a la creació d'ocupació com al descens de l'atur a tot l'Estat". Malgrat tot, el conseller d'Empresa ha volgut mostrar-se prudent sobre l'evolució de l'economia a mitjà i llarg termini per l'escenari d'alta inflació i les conseqüències de la guerra.

L’empenta fa ja prop d'un any que dura, i tot i que aquesta arrencada de l’estiu ha estat una mica menys dinàmica que altres anys, deixa 107.781 aturats menys que fa un any (-24,17%). I és que tot i les dificultats per trobar personal a l'estiu de moltes empreses, l'economia catalana ha generat 151.800 llocs de treball més. Pel que fa a l'afiliació, la Seguretat Social ha guanyat una mitjana de 37.618 cotitzants respecte al maig (1,05%), el que situa el total d’ocupats en els 3.637.223.

Catalunya lidera el descens a tot l'Estat A Espanya, al mes de juny, prop de 42.400 persones han aconseguit feina per la campanya d'estiu, el que situa el nombre de desocupats al nostre país per sota dels 2,9 milions de persones. És la millor xifra des d'octubre de 2008. De fet, Catalunya ha estat la CCAA on més ha baixat l'atur aquest juny, en xifres absolutes. També creix el nombre d'afiliats a la seguretat social i el total de contractes indefinits, que marquen un nou rècord. L'atur entre els joves menors de 25 anys també ha millorat a l'Estat: s'han reduït un 32% els aturats juvenils respecte a l'any passat.