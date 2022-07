La temporada turística estival, que tot just ara comença, està marcada per l'alça generalitzada de preus. En la línia del que està passant amb l'IPC general, el cost dels productes i serveis turístics s'ha disparat en l'últim any, i això es fa notar tant en el preu del viatges com en la capacitat de les famílies per afrontar la despesa que suposa fer vacances.

01.14 min Gaudir de les vacances surt enguany més car

La pandèmia de la covid 19 pràcticament va eliminar del tot la temporada turística de l'any 2020, i la de l'any passat, encara amb moltes restriccions va ser molt més fluixa de l'habitual. Enguany, i seguint la tendència que s'ha observat en els mesos de primavera, s'espera que la xifra de desplaçaments se situi entre el 85 i el 90% d'un estiu habitual prepandèmia. La demanda hi és, però l'oferta turística ha variat. Les empreses van patir molt durant el 2020 i el 2021, moltes han hagut de tancar, i les que han sobreviscut miren ara de recuperar parts dels ingressos perduts.

Aquest és un dels factors que han provocat que els allotjaments turístics hagin pujat les seves tarifes però no és l'únic. També cal tenir en compte que la majoria de companyies i establiments han traslladat als seus preus l'increment de costos que han sofert per l'encariment de l'energia i de tot tipus de matèries primeres.

Segons xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a finals de maig (últimes dades disponibles) els preus dels hotels i dels apartaments turístics ja eren com a mínim un 35% més alts que els d'abans de la pandèmia. En canvi, altres tipus d'allotjament, com càmpings, albergs i cases rurals, han tingut un increment molt més contingut.